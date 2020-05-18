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GeriFutbol Galatasaray ve Fenerbahçe, genç yıldızın transfer için karşı karşıya geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 19:08,

Galatasaray ve Fenerbahçe, genç yıldızın transfer için karşı karşıya geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha birbirlerine rakip oldular.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.

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Gözlemciler aracılığıyla birçok oyuncuyu izleyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Avustralya'nın genç yeteneğine kenetlendi.

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Her iki kulübün Avusturya Ligi ekiplerinden Adelaide United'da önemli bir performansa imza atan Riley McGree'nin peşinde olduğu belirtildi.

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Geçtiğimiz yaz Club Brugge'den 950 bin euro bonservis bedeliyle ülkesine dönen Avustralyalı oyuncu, 21 maçta 12 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri çekti.

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Avustralya basınında yer alan son haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, genç futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor ve bu transfer için karşı karşıya geldiler.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında skoçya'dan Glasgow Rangers ve Almanya'dan Fortuna Düsseldorf, futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler.

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Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda.

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Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.

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Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, hazırlık maçında McGree ile bir araya gelmiş ve genç futbolcuyla uzun süre konuşmuştu.

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McGree, bir dönem Avustralya'da Melbourne City FC takımının da formasını giymişti. Bu kulüp, Manchester City'nin ortakları arasında yer alıyor ve Guardiola'nın genç futbolcuyla konuşması transfer mi olacak iddialarını ortaya çıkartmıştı.

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