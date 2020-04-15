Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Menajeri doğruladı, 2 oyuncu...

Son dönemde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Akbaba gibi isimleri almak için müthiş mücadeleler veren sarı-kırmızılı ekip ile sarı-lacivertli takım, bu defa bir dünya yıldızı için kapışıyor. Ünlü golcünün menajeri, "Her iki takımla da görüştük" görüştük diyerek transferi doğruladı.