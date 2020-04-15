Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Menajeri doğruladı, 2 oyuncu...
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yine bir transfer için karşı karşıya geldi. Yıllardır birçok oyuncu için adeta transfer savaşı veren iki dev kulüp, bir kez daha kıyasıya yarışacak gibi görünüyor.
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Son dönemde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Akbaba gibi isimleri almak için müthiş mücadeleler veren sarı-kırmızılı ekip ile sarı-lacivertli takım, bu defa bir dünya yıldızı için kapışıyor. Ünlü golcünün menajeri, "Her iki takımla da görüştük" görüştük diyerek transferi doğruladı.
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İki ezeli rakip geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi ve Deniz Türüç transferlerinde karşı karşıya gelmişti ve bu iki transferde de kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu.
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Yaz transfer sezonu için hedeflerini belirlemeye başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz transferi için de karşı karşıya gelmişti.
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İLK OLARAK FENERBAHÇE GÖRÜŞME SAĞLAMIŞTI!
Yeni sezon için çalışmalara bu kez erken start veren Fenerbahçe, Leverkusenli Charles Aranguiz'i gündemine almış ve menajer Fernando Felicevich ile görüşmüştü. Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Şilili yıldız için temasları bir adım ileriye götürmeye hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle işler karıştı.
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GALATASARAY TEMASA GEÇTİ
Cimbom, Fatih Terim'in orta sahaya Aranguiz'i istemesi sonrası transfer için girişimlere start verince savaş başladı. Sarı-kırmızılılar da menajer Felicevich ile temasa geçti. Her iki kulüp de bonservis bedeli ödemeyeceği için Charles Aranguiz'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak tecrübeli yıldızla Avrupa'nın birçok kulübü de yakından ilgileniyor.
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YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Corona virüsü salgınının oluşturabileceği ekonomik sorunlar nedeniyle UEFA, Finansal Fair Play kurallarını gevşetmişti.
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Bu durum üzerine yeni sezon için transfer çalışmalarında rahat bir nefes alan kulüpler, listelerini de oluşturmaya başladı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ise gözünü aynı isme dikti.
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G.SARAY VE F.BAHÇE KALINIC'İ İSTİYOR
Kiralık olarak Roma forması giyen, ancak bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncunun önümüzdeki sezon Madrid ekibinde olmasının zor olduğunu ve farklı opsiyonları değerlendirmek istediklerini açıklamıştı.
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Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Nikola Kalinic'e olan ilgisinden bahseden menajer Erceg, "İki Türk takımı ile bazı transfer görüşmeleri yaptık ve şu anda bekleme aşamasındayız.