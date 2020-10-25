Galatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer sürprizi! Yılın takası...

Galatasaray ile Beşiktaş arasında gündeme bomba gibi düşecek bir transfer gündeme geldi. İki takımın da kısa süre içinde transferi tamamlamak için görüşmelere başlayacak...
2
Abone Ol
BEŞİKTAŞ GÖZÜNE KESTİRDİ
Transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Ocak ayı için çalışmalara şimdiden başladı. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Kara Kartal bu kez ezeli rakibin yıldızını gözüne kestirdi.
3
Abone Ol
ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
Aboubakar, Mensah, Ghezzal, Josef, Gökhan Töre, Rosier, Welinton, N'Sakala, Atakan Üner ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta teknik heyet yeni transfer hedeflerini şimdiden belirledi.
4
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği oyuncuların takasta kullanılmasına onay verdiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yıllık ücretinde indirime yanaşmayan ve takıma katkıda bulunmayan oyuncuların üzerini çizdiği iddia edildi.
5
Abone Ol
GÖRÜŞME VAKTİ...
Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna kanca atmış durumda ve iki takımda kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray'da da transfer çalışmaları sürüyor...
6
Abone Ol
TERİM'İN ÖNCELİĞİ ORTA SAHA
Fatih Terim'in devre arasında mutlaka takviye istediği ve orta saha transferine ağırlık verilmesini istedi.
7
Abone Ol
YILIN TAKASI
Fotomaç'ın haberine göre, bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti.
8
Abone Ol
İKİ TAKIM DA OLUMLU BAKIYOR
Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise Belhanda'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü.
9
Abone Ol
VE ONAY GELDİ...
Son haberlere göre Ahmet Nur Çebi'nin konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la da görüştüğü kaydedildi.
10
Abone Ol
Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı.
11
Abone Ol
SÜPRRİZ GÖRÜŞME
Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi. Eğer görüşmelerden onay çıkarsa Diagne Beşiktaş'ın, Ljajic de Galatasaray'ın yolunu tutmuş olacak.
12
Abone Ol
Böylece son yıllarda Süper Lig'deki en dikkat çekici takas da gerçekleşmiş olacak. Her iki futbolcu da şu anda kendi kulüplerinde ilk 11'e girmekte zorlanıyor.
13
Abone Ol
Burak Yılmaz: Beşiktaş ücretimi ödeyemiyordu, aramızda anlaştık