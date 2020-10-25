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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 16:54 | 

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer sürprizi! Yılın takası...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı düşünen Galatasaray ve Beşiktaş, çalışmaları hızlı başladı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında gündeme bomba gibi düşecek bir transfer gündeme geldi. İki takımın da kısa süre içinde transferi tamamlamak için görüşmelere başlayacak...

2BEŞİKTAŞ GÖZÜNE KESTİRDİ
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BEŞİKTAŞ GÖZÜNE KESTİRDİ

Transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Ocak ayı için çalışmalara şimdiden başladı. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Kara Kartal bu kez ezeli rakibin yıldızını gözüne kestirdi.

3ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
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ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Aboubakar, Mensah, Ghezzal, Josef, Gökhan Töre, Rosier, Welinton, N'Sakala, Atakan Üner ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta teknik heyet yeni transfer hedeflerini şimdiden belirledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği oyuncuların takasta kullanılmasına onay verdiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yıllık ücretinde indirime yanaşmayan ve takıma katkıda bulunmayan oyuncuların üzerini çizdiği iddia edildi.

5GÖRÜŞME VAKTİ...
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GÖRÜŞME VAKTİ...

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna kanca atmış durumda ve iki takımda kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray'da da transfer çalışmaları sürüyor...

6TERİMİN ÖNCELİĞİ ORTA SAHA
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TERİM'İN ÖNCELİĞİ ORTA SAHA

Fatih Terim'in devre arasında mutlaka takviye istediği ve orta saha transferine ağırlık verilmesini istedi.

7YILIN TAKASI
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YILIN TAKASI

Fotomaç'ın haberine göre, bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti.

8İKİ TAKIM DA OLUMLU BAKIYOR
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İKİ TAKIM DA OLUMLU BAKIYOR

Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise Belhanda'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü.

9VE ONAY GELDİ...
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VE ONAY GELDİ...

Son haberlere göre Ahmet Nur Çebi'nin konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la da görüştüğü kaydedildi.

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Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı.

11SÜPRRİZ GÖRÜŞME
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SÜPRRİZ GÖRÜŞME

Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi. Eğer görüşmelerden onay çıkarsa Diagne Beşiktaş'ın, Ljajic de Galatasaray'ın yolunu tutmuş olacak.

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Böylece son yıllarda Süper Lig'deki en dikkat çekici takas da gerçekleşmiş olacak. Her iki futbolcu da şu anda kendi kulüplerinde ilk 11'e girmekte zorlanıyor.

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Burak Yılmaz: Beşiktaş ücretimi ödeyemiyordu, aramızda anlaştık

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