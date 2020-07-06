Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra olay yorum: Fatih Terim seneye bırakacak!

Trabzonspor'da Sörloth'ta bütün sezon ağır yük çekmesinden dolayı belirgin bir yorgunluk var. Ama yine de takımın lokomotifi olduğu gerçek. Dün gece de hem ilk goldeki penaltıyı yaptırdı hem de son iki dak-i kada yenilen golle panik başlamışken takımda müthiş bir deparla maçı bitiren isim oldu. Geçen hafta Galatasaray-Bayakşehir maçında "Sürekli yedek kalmalarına rağmen görev verildiğinde her zaman başarılı performans gösteren oyunuları takdir ederim" demiştim. Bunlar Linnes ile Ponck idi. Dün akşam da Kamil Ahmet'i bu oyunculara ekliyorum. Novak ligin gerçek bir golcü sol beki olduğunu dün gece de kanıtladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük taktik doğrusu Galatasaray'ın organizatörü ve formda oyuncusu Seri'ye yakın baskı uygulatarak, performansını tamamen düşürmesiydi. Galatasaray'ın, çok eksik kadrosuna bir de erken 10 kişi kalması eklenince eleştirilecek bir yanı kalmadı. Kırmızı kart sonrası hemen golü de yiyince yapacakları fazla bir şey yoktu. Maçın ilk yarısı Cüneyt Çakır ve VAR açısından çok problemli geçti. Çakır'ın Saracchi'ye gösterdiği sarı kart son derece yanlıştı. Feghouli'nin net kırmızılık hareketini VAR ikazı olmadan görmesi gerekirdi. VAR ile verdiği penaltı ise bana göre doğruydu ama pozisyon griydi. Bu yüzden VAR'ın müdahale etmemesi gerekirdi.