Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi istatistikler ve son haberler
Süper Lig'de 30. haftaya 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 2. sıradaki bordo-mavililer ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırda yer aldı. Şimdi gözler bu hafta oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi.
Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırda yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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Onyekuru krizi
Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Kulübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı.
İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.
Galatasaray'da önemli eksikler
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao'nun durumları bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.
Galatasaray'da sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.
Dört futbolcu kart cezası sınırında
Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.
Son 5 maçını kazanamadı
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.
Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müs
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyorTrabzonspor, 510 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor.
Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.
Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
Hüseyin Çimşir ile yenilmezliğini sürdürme peşinde
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta takımın başına getirilen Çimşir döneminde 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
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Deplasman grafiği de iyi
Trabzonspor, dış sahada da bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor.
Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 285 gündür dış sahada karşılaşma kaybetmiyor.
Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor.
Sakatlardan iyi haber
Trabzonspor'da kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçı öncesi sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den ise iyi haberler geldi. Son taktik antrenmanda zaman zaman takımla çalışan üç oyuncunun da Galatasaray maçında oynayabileceği öğrenildi.
Üç futbolcunun bu akşam yapılacak antrenmanda bir aksilik yaşamaması halinde kadroya alınacağı belirtildi.
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Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
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Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
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GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak. Galatasaray Trabzonspor maçı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.
Ligde de Galatasaray önde
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.
Son maçlarda Trabzonspor üstün
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.
İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
İstanbul'daki lig maçları
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.
İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.
Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.