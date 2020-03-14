Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hafızalara kazınan sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkması spor dünyasında şok etkisi yarattı. 'Türk futboluna 50 yılımı verdim' diyen Terim'in bugüne kadar söylediği ve hafızalarda yer edinen sözlerini bir kez daha hatırlıyoruz...
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1
Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim, bugüne kadar söylediği sözlerle hep gündem oldu. Hastalığını atlatacağına inandığımız Terim'in unutulmaz sözlerini hatırlatıyoruz...
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Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. m Biz ‘bitti’ demeden bitmez.
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FATİH TERİM'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ
Bugün Galatasaray’ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.
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Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.
5
8 de kapanır, 18 de. Yeter ki biz kazanalım.
6
Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin. Yenilmek kolay, yenmek olay. Yel kayadan ancak toz alır.
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Herkesin adaleti şaşar ama Allah’ın asla.
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Galatasaray önlem almaz, önlem aldırır.
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Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden önemlidir.