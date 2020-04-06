Galatasaray tarihinde bir ilk! Corona yüzünden yazı gönderildi...

Erteleme talebi 2.5 milyon euroluk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.