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Futbol
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 08:39, /

Galatasaray tarihinde bir ilk! Corona yüzünden yazı gönderildi...

Corona virüsü futbol takımlarını derinden sarsmaya devam ediyor. Galatasaray'dan radikal bir hamle geldi...

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Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak.

2Maaşlarda indirim talep edilecek

Maaşlarda indirim talep edilecek

Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

3Yüksek maaşlı oyuncular var

Yüksek maaşlı oyuncular var

Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.

4Yazı gönderildi

Yazı gönderildi

Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

5Tarihte bir ilk

Tarihte bir ilk

Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

6Top oyuncularda

Top oyuncularda

Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.

7İlk gündem maddesi taksit erteleme

İlk gündem maddesi taksit erteleme

Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...

8Erteleme talebi

Erteleme talebi

2.5 milyon euroluk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.

9Yollar ayrılacak

Yollar ayrılacak

Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi.

10TFF, FIFA ve UEFAdan destek

TFF, FIFA ve UEFA'dan destek

Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.

11Gözler Belhandada

Gözler Belhanda'da

Şimdi gelecek yanıtlar beklenirken özellikle de performansında büyük düşüş olan Belhanda'da gözler...

122 milyon euro ve üstü kazananlar

2 milyon euro ve üstü kazananlar

Falcao 5 milyon, Feghouli 3.85 milyon, Muslera 3.5 milyon, Belhanda 3.35 milyon, Andone 2.5 milyon, Seri 2.5 milyon, Mariano 2.3 milyon, Lemina 2 milyon euro.

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