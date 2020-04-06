Galatasaray tarihinde bir ilk! Corona yüzünden yazı gönderildi...
Corona virüsü futbol takımlarını derinden sarsmaya devam ediyor. Galatasaray'dan radikal bir hamle geldi...
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Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak.
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Maaşlarda indirim talep edilecek
Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.
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Yüksek maaşlı oyuncular var
Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.
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Yazı gönderildi
Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.
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Tarihte bir ilk
Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.
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Top oyuncularda
Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.
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İlk gündem maddesi taksit erteleme
Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...
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Erteleme talebi
2.5 milyon euroluk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.
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Yollar ayrılacak
Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi.
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TFF, FIFA ve UEFA'dan destek
Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.
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Gözler Belhanda'da
Şimdi gelecek yanıtlar beklenirken özellikle de performansında büyük düşüş olan Belhanda'da gözler...