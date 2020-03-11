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Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 13:56, /

Galatasaray resmen açıkladı! Christian Luyindama

Galatasaray'da Christian Luyindama, Ekim ayından beri ilk kez antrenmana çıktı...

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Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor. Ekim ayında sakatlanan Luyindama, o tarihten beri ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleri ile başlandı.

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Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümde ise ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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Adem Büyük’ün Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi.

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Adem Büyük'ün tedavisine hemen başlandı. Golcü futbolcu, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Luyindama'nın sözleşmesi bu sezon için askıya alınmıştı...

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