Galatasaray nasıl tur atlar? GS maçında deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? İşte güncel karar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan PSV-Galatasaray maçıyla birlikte deplasman golü kuralına gözler çevrildi. UEFA tarafından alınan karara göre deplasman golü kuralı kaldırıldı. PSV Eindhoven maçıyla sezona başlangıç yapan sarı-kırmızılı temsilcimiz karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı. Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayla taraftarlar da Galatasaray'ın nasıl tur atlayacağının hesabını yapmaya başladı. Özellikle deplasman golü kuralı soru işaretlerine neden oldu. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? GS maçında deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar sahada istedikleri başarıyı yakalamazken, deplasman golü kuralı merak konusu oldu. Takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.
Galatasaray'ın tur atlaması için deplasman golü kuralına bakılmadan PSV Eindhoven'ın attığı golden 1 fazlasını atması gerekiyor. İlk maçı 5-1 kaybeden sarı kırmızılılar, ikinci mücadelede 5-0 ve üstünde kazanırsa bir üst tura yükselecek. 4-0 veya 5-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.
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DEPLASMAN GOLÜ KURALI GALATASARAY MAÇINDA GEÇERLİ Mİ?
Deplasman golü kuralı çift maçlı eleme sistemine göre oynanan turlarda, iki maç toplamında elde edilen sonuçların eşit olması durumunda devreye giriyordu. Bu iki takımdan hangisi deplasmanda daha fazla gol atmışsa, bir üst tura yükseliyordu.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaştığı PSV maçında da bu kural uygulanmadı.
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Deplasman golü kuralı nedir?
Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.