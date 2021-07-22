Galatasaray nasıl tur atlar? GS maçında deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? İşte güncel karar

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR? UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.



Galatasaray'ın tur atlaması için deplasman golü kuralına bakılmadan PSV Eindhoven'ın attığı golden 1 fazlasını atması gerekiyor. İlk maçı 5-1 kaybeden sarı kırmızılılar, ikinci mücadelede 5-0 ve üstünde kazanırsa bir üst tura yükselecek. 4-0 veya 5-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.