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GeriFutbol Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk’un babası, Alper Ulusoy’a kızıp lastik yaktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 18:58,

Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk’un babası, Alper Ulusoy’a kızıp lastik yaktı!

Süper Lig'de 3-3 biten Galatasaray - Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepkiler sürüyor. Galatasaray'ın genç kalecisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, karşılaşmanın hakemine tepki göstermek amacıyla lastik yaktı.

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Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 3-3 biten maçın son bölümlerine hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar gündem olmuştu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleyi alan genç kaleci Okan Kocuk'un topu elinde fazla tuttuğunu belirten Ulusoy, Gaziantep FK lehine çift vuruş kararı vermişti. Pozisyonun devamında Antep ekibi skoru 3-3'e getirmişti.

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Maç sonunda da Fatih Terim, ''Böyle bir karar en son ne zaman alındı?'' diye hakem Alper Ulusoy'u eleştirmişti.

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Sosyal medyada da Galatasaraylı taraftarlar karara sert tepki göstermişti.

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Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk ise Alper Ulusoy'a tepkisini lastik yakarak gösterdi...

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Galatasaray’da forma giyen kaleci Okan Kocuk’un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı.

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Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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Galatasaray’da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci Okan Kocuk’un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi.

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İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu.

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Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi.

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Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

12Dün akşam ne olmuştu
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Dün akşam ne olmuştu?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

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Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti.

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Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi.

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Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk’un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi.

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