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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 13:41 | 

Galatasaray maçı öncesi ülkeyi karıştırdı! 'Sanırım savaş başlattım...'

Ünlü sunucu öyle bir paylaşım yaptı ki...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya ekibi Rangers ile eşleşti.

2MUHTEMEL GALATASARAY EŞLEŞMESİ ÖNCESİ İSKOÇYAYI KARIŞTIRDI
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MUHTEMEL GALATASARAY EŞLEŞMESİ ÖNCESİ İSKOÇYA'YI KARIŞTIRDI

Sarı-Kırmızılılar, Hajduk Split'i geçtikten sonra Rangers'ı da yenerse Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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Galatasaray-Rangers eşleşmesi öncesi BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, İskoçya'yı karıştıran açıklamalarda bulundu.

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Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yerinden körükledi.

5İSKOÇYADAKİ TAKIMIM OLABİLİR
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"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM OLABİLİR"

Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlatmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.

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İşte ne olduysa Maya Jama'nın bu paylaşımının ardından oldu.

7BİR YANDA TEPKİ, BİR YANDA DESTEK
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BİR YANDA TEPKİ, BİR YANDA DESTEK

Celtic taraftarları ünlü sunucuya çok sert tepki gösterirken, Rangers hayranları ise destek verdi.

8SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM
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"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"

Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan Maya şu ifadeleri kullandı:

9SANIRIM SAVAŞI BAŞLATTIM
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'SANIRIM SAVAŞI BAŞLATTIM'

"Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin.

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İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım.

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Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?"

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Maya'nın bu paylaşımları da Celtic ve Rangers taraftarları tarafından yüzlerce yorum aldı.

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Bir Rangers taraftarı bu soruya "Rangers Maya. Her zaman önce Rangers" cevabını verdi.

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Celtic destekçisi biri ise "Belki şimdi Celtic forması giymelisin. O zaman taraftar seni affeder" mesajını yazdı.

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Bir başka taraftar ise "Merak etmeyin. Bu savaş uzun yıllardır devam ediyor" yazdı.

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