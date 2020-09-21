Galatasaray maçı öncesi ülkeyi karıştırdı! 'Sanırım savaş başlattım...'
Ünlü sunucu öyle bir paylaşım yaptı ki...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya ekibi Rangers ile eşleşti.
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MUHTEMEL GALATASARAY EŞLEŞMESİ ÖNCESİ İSKOÇYA'YI KARIŞTIRDI
Sarı-Kırmızılılar, Hajduk Split'i geçtikten sonra Rangers'ı da yenerse Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
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Galatasaray-Rangers eşleşmesi öncesi BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, İskoçya'yı karıştıran açıklamalarda bulundu.
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Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yerinden körükledi.
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"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM OLABİLİR"
Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlatmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.
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İşte ne olduysa Maya Jama'nın bu paylaşımının ardından oldu.
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BİR YANDA TEPKİ, BİR YANDA DESTEK
Celtic taraftarları ünlü sunucuya çok sert tepki gösterirken, Rangers hayranları ise destek verdi.
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"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"
Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan Maya şu ifadeleri kullandı:
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'SANIRIM SAVAŞI BAŞLATTIM'
"Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin.
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İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım.
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Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?"
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Maya'nın bu paylaşımları da Celtic ve Rangers taraftarları tarafından yüzlerce yorum aldı.
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Bir Rangers taraftarı bu soruya "Rangers Maya. Her zaman önce Rangers" cevabını verdi.
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Celtic destekçisi biri ise "Belki şimdi Celtic forması giymelisin. O zaman taraftar seni affeder" mesajını yazdı.
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Bir başka taraftar ise "Merak etmeyin. Bu savaş uzun yıllardır devam ediyor" yazdı.