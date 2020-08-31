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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 10:36 | 

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saati yaklaşıyor - Galatasaray'ın rakibi belli oluyor... Galatasaray kura çekimi ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Peki, Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bilgileri…

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibinin belli olmasına saatler kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

2UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00’te başlayacak.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül’de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül’de oynanacak.

3Galatasarayın muhtemel rakipleri
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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

FK Kukësi
Servette FC Genève
Aris Thessaloniki
OFI Heraklion
FK Ventspils
Olimpija Ljubljana
Lincoln Red Imps
TSC Backa Topola
Kalju Nomme
NK Osijek
IFK Göteborg
Hammarby IF
Bodø/Glimt
Viking Stavanger
Progrès Niederkorn
FK Riteriai
CSKA Sofia
Honved Budapest
Maccabi Haifa
Kaysar Kyzylorda
Neftchi Baku
Shamrock Rovers
B36 Torshavn
Lokomotiv Plovdiv
FC Botosani
Piast Gliwice
Hibernians FC
DAC Dunajska Streda
KF Laçi
Teuta Durrës
Renova Dzepciste
FK Borac Banja Luka
Sfântul Gheorghe
Coleraine
Bala Town
Lokomotivi Tbilisi

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