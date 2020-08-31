UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saati yaklaşıyor - Galatasaray'ın rakibi belli oluyor... Galatasaray kura çekimi ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Peki, Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bilgileri…
UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibinin belli olmasına saatler kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00’te başlayacak.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül’de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül’de oynanacak.
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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
FK Kukësi Servette FC Genève Aris Thessaloniki OFI Heraklion FK Ventspils Olimpija Ljubljana Lincoln Red Imps TSC Backa Topola Kalju Nomme NK Osijek IFK Göteborg Hammarby IF Bodø/Glimt Viking Stavanger Progrès Niederkorn FK Riteriai CSKA Sofia Honved Budapest Maccabi Haifa Kaysar Kyzylorda Neftchi Baku Shamrock Rovers B36 Torshavn Lokomotiv Plovdiv FC Botosani Piast Gliwice Hibernians FC DAC Dunajska Streda KF Laçi Teuta Durrës Renova Dzepciste FK Borac Banja Luka Sfântul Gheorghe Coleraine Bala Town Lokomotivi Tbilisi