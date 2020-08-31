UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saati yaklaşıyor - Galatasaray'ın rakibi belli oluyor... Galatasaray kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bilgileri…



UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibinin belli olmasına saatler kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.