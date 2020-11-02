36 MÄ°LLÄ° MAÃ‡TA 25 GOL ATTI Bursaspor taraftarlarÄ±nÄ±n da gÃ¶zbebeÄŸi olan ve 36 milli maÃ§ta 25 gol atan Ali, hayalinin Liverpool, B.MÃ¼nih ve Barcelona gibi kulÃ¼plerde forma giymek olduÄŸunu belirtiyor.Â