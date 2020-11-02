Galatasaray iÅŸi bitirirken son dakika! Fenerbahçe... 173 maçta 142 gol attÄ± ve...
FenerbahÃ§e ile Galatasaray arasÄ±ndaki transfer savaÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz!
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Spor Arena Ã–zel
Ayhan Akman ve SelÃ§uk Åžahin devrede! Ä°ÅŸte detaylar...
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GeÃ§tiÄŸimiz transfer dÃ¶nemlerinde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi iÃ§in kapÄ±ÅŸan ezeli rakipler FenerbahÃ§e ile Galatasaray 2020-2021 sezonunda da kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸa girdi.
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VEDAT FENER'E, EMRE ASLAN'A
Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi saÄŸladÄ±.
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ÃœÃ‡ÃœNCÃœ RAUNT
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ rauntta ezeli rakipler Mert Hakan ve Emre KÄ±lÄ±nÃ§ iÃ§in tÃ¼m kozlarÄ±nÄ± oynarken; Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan transfer sÃ¼reci sonrasÄ±nda Mert FenerbahÃ§e, Emre de Galatasaray'Ä±n yolunu tuttu.
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173 MAÃ‡TA 142 GOL
FenerbahÃ§e ile Galatasaray arasÄ±ndaki transfer rekabetinde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ raunt, bu kez Bursaspor'un parlayan genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§in olacak.
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Alt yaÅŸ gruplarÄ±ndan itibaren Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 173 maÃ§ta 142 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren Bursaspor'un 18 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼sÃ¼ Ali Akman devlerin radarÄ±nda.
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AMCA AYHAN AKMAN DEVREDE
TFF 1. Ligâ€™de Bursaspor formasÄ±yla harikalar yaratan ve bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±Â 8 maÃ§ta 7 gol atan Ali Akman iÃ§in ilk olarak sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan ve kaptanlarÄ±ndan Ayhan Akman devreye girdi.
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BÃœYÃœK POTANSÄ°YEL
Bursaspor'la sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek yeÄŸeni iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan Ayhan Akman'Ä±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Galatasaray'a kazandÄ±rmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor.
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36 MÄ°LLÄ° MAÃ‡TA 25 GOL ATTI
Bursaspor taraftarlarÄ±nÄ±n da gÃ¶zbebeÄŸi olan ve 36 milli maÃ§ta 25 gol atan Ali, hayalinin Liverpool, B.MÃ¼nih ve Barcelona gibi kulÃ¼plerde forma giymek olduÄŸunu belirtiyor.Â
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'ALO BEN SELÃ‡UK ABÄ°N'
Bu transfer iÃ§in devrede olan bir baÅŸka kulÃ¼p de FenerbahÃ§e.
Bu sezon kurduÄŸu iddialÄ± kadroyla dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken sarÄ± lacivertlilerin Ali Akman'Ä±n transferi iÃ§in nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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AMCA FAKTÃ–RÃœYLE ASLAN'A DAHA YAKIN
Ã–te yandan Bayern MÃ¼nih'in Ali'yi takip etmesi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gÃ¶zlemci gÃ¶nderdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, Galatasaray'Ä±n bu transferde 1 adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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Ayhan Akmanâ€™Ä±n yeÄŸenini sarÄ±-kÄ±rmÄ±zlÄ± takÄ±ma gelmeye ikna ettiÄŸi de iddialar arasÄ±nda. Ali Akman'Ä±n yeni adresi, ocak ayÄ± transfer dÃ¶nemiyle birlikte gÃ¼ndemin en Ã¶nemli maddelerinden biri olacak.