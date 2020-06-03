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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 14:53,

Galatasaray ilk hazırlık maçını oynadı!

Corona virüs sonrası 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçına çıktı.

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2.5 aylık bir aranın ardından tekrar başlayacak olan Süper Lig için Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı.

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Çalışmanın ana bölümde oyuncular kendi arasında 11’e 11 hazırlık maçı yaptı.

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Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, cumartesi günü mevcut oyunculardan oluşan iki takım arasından yapılacak.

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Sarı kırmızılı takım, Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oluyor!
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Galatasaray, Süper Lig'de 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Öte yandan takımda sakat oyuncu bulunmaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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HASAN ŞAŞ AYRILIĞININ BİLİNMEYEN DETAYI

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda Hasan Şaş'ın ayrılığı ile ilgili bilinmeyen detayları ve sonrasında yaşanacak süreci anlattı.

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