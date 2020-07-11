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GeriFutbol Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sert çıkıştı! 'Burama kadar geldi...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 16:19,

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sert çıkıştı! 'Burama kadar geldi...'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Abdurrahim Albayrak, A Spor'a açıklamalarda bulunurken Galatasaray'ın pandemi sonrası dönemini değerlendirdi.

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Albayrak, pandemi sonrası devam eden ligde galibiyeti olmayan Galatasaray hakkında konuşurken ''Çin'den gelen o mikrop bu sezon Galatasaray'ı durdurdu.'' sözlerini kullandı.

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Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

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Yeni yabancı kuralı kulüpler için son derece zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz

5FEDERASYON KURALI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİ
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'FEDERASYON KURALI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİ'

Bunlar da büyük külfetler. Bu karar son derece zararlı, federasyonumuz tekrar gözden geçirmeli

6ÇİNDEN GELEN VİRÜS...
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'ÇİN'DEN GELEN VİRÜS...'

Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı

7İNSANLAR ALLAHTAN KORKSUN
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'İNSANLAR ALLAH'TAN KORKSUN'

Hepimiz Galatasaray'ın başkanı hasta işler yattı demesin diye daha çok çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanlar Allah'tan korksun.

8EN AZ 3-4 KEZ PARA DAĞITTIK
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'EN AZ 3-4 KEZ PARA DAĞITTIK'

Allah korkusu olan böyle insanları suçlamaz. 6 aydır futbolcu para almadı diyorlar, en az 3-4 kez para dağıttık.

9SIKINTIMIZ ÇOK FAZLA
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'SIKINTIMIZ ÇOK FAZLA'

Üzüntümüz sıkıntımız çok fazla. Galatasaray'ın başkanı ciddi bir hastalığa yakalandı.

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Başkanım dedim müsaade ederseniz bir iki kelime edeyim, artık burama kadar geldi.

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