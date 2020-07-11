Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sert çıkıştı! 'Burama kadar geldi...'

'ÇİN'DEN GELEN VİRÜS...' Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı