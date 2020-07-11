Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sert çıkıştı! 'Burama kadar geldi...'

Abdurrahim Albayrak, A Spor'a açıklamalarda bulunurken Galatasaray'ın pandemi sonrası dönemini değerlendirdi.
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Albayrak, pandemi sonrası devam eden ligde galibiyeti olmayan Galatasaray hakkında konuşurken ''Çin'den gelen o mikrop bu sezon Galatasaray'ı durdurdu.'' sözlerini kullandı.
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Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;
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Yeni yabancı kuralı kulüpler için son derece zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz
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'FEDERASYON KURALI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİ'
Bunlar da büyük külfetler. Bu karar son derece zararlı, federasyonumuz tekrar gözden geçirmeli
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'ÇİN'DEN GELEN VİRÜS...'
Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı
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'İNSANLAR ALLAH'TAN KORKSUN'
Hepimiz Galatasaray'ın başkanı hasta işler yattı demesin diye daha çok çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanlar Allah'tan korksun.
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'EN AZ 3-4 KEZ PARA DAĞITTIK'
Allah korkusu olan böyle insanları suçlamaz. 6 aydır futbolcu para almadı diyorlar, en az 3-4 kez para dağıttık.
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'SIKINTIMIZ ÇOK FAZLA'
Üzüntümüz sıkıntımız çok fazla. Galatasaray'ın başkanı ciddi bir hastalığa yakalandı.
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Başkanım dedim müsaade ederseniz bir iki kelime edeyim, artık burama kadar geldi.