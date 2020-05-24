Galatasaray idmanında dikkat çeken Bayram detayı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam etti.Sarı kırmızılı ekip, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını sürdürdü.Galatasaray, antrenman öncesinde bayramlaşırken bir detay dikkat çekti.Galatasaray'ın en genç futbolcusu Emin Bayram, takıma bayram şekeri dağıttı.Öte yandan Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.Futbolcular tek tek İyi bayramlar ifadesi kullanırken, yabancı oyuncuların Türkçe mesaj vermesi dikkati çekti.