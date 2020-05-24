MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray idmanında dikkat çeken Bayram detayı
GeriFutbol Galatasaray idmanında dikkat çeken Bayram detayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 13:36,

Galatasaray idmanında dikkat çeken Bayram detayı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'da Ramazan Bayramı detayı dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam etti.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızılı ekip, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını sürdürdü.

3
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, antrenman öncesinde bayramlaşırken bir detay dikkat çekti.

4
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın en genç futbolcusu Emin Bayram, takıma bayram şekeri dağıttı.

5
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

6
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.

7
Abone Olgoogle-news

Futbolcular tek tek "İyi bayramlar" ifadesi kullanırken, yabancı oyuncuların Türkçe mesaj vermesi dikkati çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi