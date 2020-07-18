Galatasaray - Göztepe maçında ilginç anlar! Younes Belhanda ilk kez...

Galatasaray ile Göztepe maçının ikinci yarısında çok konuşulan anlar yaşandı.Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi.Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçerken Adem'in penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtardı. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle Portekizli kaleciye sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi.Bu kez Younes Belhanda topun başına geçti. Faslı futbolcu penaltıyı üst direğe nişanladı ve top auta çıktı. Galatasaray böylece üst üste iki penaltıdan yararlanamadı. Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı.Belhanda'nın hem oyununu hem kaçan penaltısını eleştiren Galatasaray taraftarları ise sosyal medyadan futbolcuyu eleştirdi. İşte o tepkiler...