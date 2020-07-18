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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 22:42,

Galatasaray - Göztepe maçında ilginç anlar! Younes Belhanda ilk kez...

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Göztepe maçında ilginç bir pozisyon yaşandı...

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Galatasaray ile Göztepe maçının ikinci yarısında çok konuşulan anlar yaşandı.

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Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi.

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Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçerken Adem'in penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtardı.

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Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle Portekizli kaleciye sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi.

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Bu kez Younes Belhanda topun başına geçti. Faslı futbolcu penaltıyı üst direğe nişanladı ve top auta çıktı. Galatasaray böylece üst üste iki penaltıdan yararlanamadı.

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Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı.

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Belhanda'nın hem oyununu hem kaçan penaltısını eleştiren Galatasaray taraftarları ise sosyal medyadan futbolcuyu eleştirdi.

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İşte o tepkiler...

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