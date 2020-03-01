Galatasaraylı yıldızın eşi, şehitlerimiz için gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında duygusal anlar yaşandı.
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Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının oynandığı Türk Telekom Stadı dün kırmızı-beyaza büründü.
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İdlib’ten gelen şehit haberleri sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar tribüne Galatasaray ile ilgili hiç bir pankart asmazken, sadece Türkiye ve şehitlerle ilgili pankartlara yer verildi
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Taraftarlar, tribünlerde "Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız", "Söz konusu vatansa, gerisi TeferruAttır", "Milletimizin başı sağolsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun" pankartlarına yer verdi
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BAYRAKLARLA DONATILDI
Bunun dışında Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı koltuklarına 52 bin 223 adet Türk bayrağı bıraktı.
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Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü
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Taraftarlar ayrıca maçtan önce futbolcuları tribüne de çağırmadı. Normal şartlarda oyuncuları tek tek tribüne çağırıp, yumruk şov yaptıran sarı-kırmızılılar, şehitlerin anısına bu uygulamadan da vazgeçti.
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Galatasaraylı futbolcular ayrıca sahaya üzerinde Türk bayrağı bulunan siyah tişörtlerle ısınmaya çıktı.
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Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde takıma yönelik herhangi bir tezahüratta bulunmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sadece “komando marşı” söylerken, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” diye bağırdı.
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İKİ DAKİKA SESSİZLİK
Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.
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MÜZİK ÇALINMADI
Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde müzik çalınmadı. Normal şartlarda karşılaşma öncesinde takım kadroları anons edilip, statta müzik çalınıyordu. Gelen şehit haberleri sonrasında stat anonsçusu Murat Karpuz, “Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması öncesi, sırası ve sonrasında müzik yayını yapılmayacaktır. Taraftarlarımıza duyurulur. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.
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Galatasaray'ın ilk golünü atan Donk, tribünlerin önünde asker selamı verdi.
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Ayrıca Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Türk Telekom Stadı'nda şehitlerimizin isminin tek tek okunup, taraftarların "Burada" diye bağırmasının ardından duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.
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Bu görüntü sosyal medyanın en çok konuşulan konular arasına girdi ve Elisabeth Haugen'e övgüler yağdırıldı.
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TAYLAN ANTALYALI SÜRPRİZİ
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı. Ligde daha önce 17. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Talyan Antalyalı, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de tercih etmediği Emre Akbaba'yı Gençlerbirliği maçında da yedek bıraktı.
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 EKSİK
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ maçın kadrosunda yer almadı. Müsabakada başkent ekibinin ilk 11'inde Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon ve Sio bulundu.