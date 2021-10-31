Son Dakika Haberi... Galatasaray-Gaziantep FK maçında Fatih Terim'in tepkisi ekrandan duyuldu! O hareket sonrası: 'Ayıp, çok ayıp!'

EROL BULUT'TAN 4 FARKLI TERCİH Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı. Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi. Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko'ya formayı verdi.