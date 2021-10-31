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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray-Gaziantep FK maçında Fatih Terim'in tepkisi ekrandan duyuldu! O hareket sonrası: 'Ayıp, çok ayıp!'
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ekim 2021 - 20:22 | 

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Gaziantep FK maçında Fatih Terim'in tepkisi ekrandan duyuldu! O hareket sonrası: 'Ayıp, çok ayıp!'

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçına teknik direktör Fatih Terim ve Erol Bulut'un tepkileri damga vurdu.

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Galatasaray ile Gaziantep FK'nın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 11. hafta maçına Fatih Terim ve Erol Bulut'un tepkileri dikkat çekti. .

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Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlıklar ve faul düdükleri sebebiyle oyun sık sık dururken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den isyan geldi.

3TARAFTARI KIZDIRDI

TARAFTARI KIZDIRDI

Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, kaleci vuruşlarını kullandığı esnada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı. 30 yaşındaki file bekçisinin atışları geç kullanması Terim'i de kızdırdı.

4AYIP, ÇOK AYIP

AYIP, ÇOK AYIP!

Tecrübeli teknik adamın, Günay'a doğru "Ayıp, bu çok ayıp" şeklinde serzenişte bulunması da ekranlara yansıdı.

5GOLDE BÜYÜK SEVİNÇ

GOLDE BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaray'ın 45+3. dakikada Morutan'ın kaydettiği gol sonrası Fatih Terim ve yardımcıları, büyük sevnç yaşadı.

6EROL BULUTTAN KART İTİRAZI

EROL BULUT'TAN KART İTİRAZI

Karşılaşmada ikinci yarı başlamadan hemen önce ise Erol Bulut, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

7NEDEN VERMİYORSUN

'NEDEN VERMİYORSUN?'

Gaziantep FK'yı çalıştıran Bulut, Uğurlu'ya "O çok konuşuyor neden kart vermiyorsun?" diye seslendi.

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Yaşar Kemal Uğurlu kenara gelerek Bulut'u uyardı ve ikinci yarı birkaç dakika geç başladı.

9GALATASARAYDAN 2 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.

10EROL BULUTTAN 4 FARKLI TERCİH

EROL BULUT'TAN 4 FARKLI TERCİH

Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı. Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi. Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko'ya formayı verdi.

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