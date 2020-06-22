Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası spor yazarları neler dedi?
Galatasaray ile Gaziantep FK'in 3-3 berabere biten nefes kesen maçı sonrası spor yazarları, zorlu karşılaşmayı ve maçın hakemi Alper Ulusoy'un performansını değerlendirdi.
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1
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UĞUR MELEKE: HEM SEVDALI HEM SEVDALI
Belhanda enteresan bir oyuncu. Çok sık yapamasa da, dün attığı gol çok klastı. Senede bir-iki kez de olsa o geçmişteki klasından pasajlar izletiyor İstanbul’da. Ancak Faslı’nın ilk 11’de başlayıp da hikâyeye direkt tesir etmediği maç olmuyor gibi.
2
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Nitekim Gaziantep’in bir korner sonrası bulduğu golde de skorer Djilobodji’yle eşleşen o. Tabii ki o eşleşmenin doğruluğu da tartışılır, ligin havada en etkili stoperini Belhanda’ya tutturmak çok kötü bir karar. Ama Belhanda da yine Belhanda’lığını yapıyor, bir darbeyle partnerini bırakıp golün yapılmasına izin veriyor.
3
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Bu da Djilobodji’nin ligde duran toplardan bulduğu beşinci gol oluyor zaten. Belhanda’nın tabelaya estkisi bununla da sınırlı kalmıyor, garip bir pozisyonda Kenan’la itişip sarı kart görüyor. Birkaç dakika sonra bu kez riskli bir geri pası yapıyor ve Ahmet’in atılmasına neden oluyor. "Hem sevdalı, hem belalı" diye attım başlığı ama bu Belhanda’nın sevdası az, belası çok fazla.
4
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Gazetelerde var olduğu iddia edilen teklifler gerçek mi bilemiyorum ama Galatasaray’ın bu yaz yapacağı en büyük transfer, Belhanda’yla yolları ayırmak olur bence.
5
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AYKIRI SUMUDICA
Tabii ki dünü sadece Belhanda üzerinden okumak, misafir ekibe haksızlık olur. Marius Sumudica, ligdeki tek yabancı teknik adam. Ligin genel geçer doğrularına da aykırı duruyor.
6
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Ana plan olarak genelde 3-5-2’yi tercih ediyor, liberolu futbol oynatıyor, geriye düşmeleri halinde ikinci yarılarda dörtlü savunmaya dönüp vites yükselttiği maç sayısı çok fazla. Dün de maçın öyküsünü 79’da Kana Bıyık’ı çıkarıp savunmayı dörtlüye çevirerek değiştirdi.
7
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Yine ikinci yarıda dakikalar ilerledikçe sırasıyla Twumasi, Muhammet ve Furkan’ın girişi ön taraftaki dinamizmi ve kaliteyi artırdı. Sumudica’nın takımı her değişiklikte gelişirken, Terim’in takımının da her oyuncu değişiminde geriye gittiğini söyleyebiliriz rahatlıkla.
8
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Linnes, Selçuk, Jimmy ve Sekidika’lı Galatasaray, değişen ve gelişen Antep’e cevap veremediler son yarım saatte. Tabii ki bu bölümü Galatasaray’ın 10 kişi oynadığının, oyuna sonradan girenler ne yaparlarsa yapsın eksik olmanın zorluğunun da altını çizmek gerek.
9
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LİBEROLU VE OFSAYTSIZ OYUN
Gaziantep takımının taktiksel dizilimi ve birlikte hareket etme becerisi değerli. Bir drone kamerayla 90 dakikalarını yukarıdan kaydedip izlemeyi isterdim. Ancak beşli savunmanın göbeğindeki Kana bıyık, libero gibi oynuyor. En arkada. Süpürücü rolünde. Rakipleri de pek ofsayta düşmüyor haliyle. Baktım, bu yıl 27 maçta 43 ofsayta düşmüş rakipleri. En sonlardalar.
10
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BAŞAKŞEHİR'E UYGUN DEĞİL
Kasım 2017’de Galatasaray, Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup ettiğinde benzer bir başlık atmıştım: Bu oyun Gençlerbirliği’ne uygun, Başakşehir’e değil. Nitekim Tudor’un Galatasaray’ı, bir hafta sonra Başakşehir’e farklı kaybetmişti. O maçta Tudor, Eren-Gomis’le 3-5-2 oynamış, bir sonraki hafta Başakşehir cezayı kesmişti genç hocaya. Dünkü Gaziantep maçındaki 11’i görünce de benzer bir durum hissettim.
11
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Olağanüstü ofansif bir 11 vardı sahada... Orta sahada Emre akbaba-belhanda bir arada. Aslında 6 numara rolünde oynayan Seri bile, çok yakın zamanda 10 numara oynuyordu İngiltere’de. Gerçi cezalı duruma düşen oyuncular var ama Terim eğer Başakşehir’e karşı da benzer bir anlayışla çıkarsa, Gaziantep’in kestiği faturanın daha büyüğünü Okan Buruk’un takımı kesebilir.
12
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Çünkü onların ‘tamamlanamayan atak çıkışları’ daha efektif. Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda Başakşehir’in koşucu ve kaliteli oyuncuları ile yapacağı çıkışları, Seri-Emre Akbaba-Belhanda orta sahasının kesmesini ummak biraz iyimser. Üstelik stoper rotasyonunuz da oldukça sorunluyken.
13
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DAHA GENÇ VE DİNAMİK
Galatasaray'ın 1 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Paris St. Germain’i ağırladığı maçta ilk 11’i şöyleydi: Kalede Muslera. Savunmada Luyindama, Donk, Marcao. Orta sahada Mariano, Nzonzi, Belhanda, Seri, Nagatomo. Hücumda Falcao ve Babel. Bu 11 adamın tam 6 tanesi 1986 doğumlu, yani 34 yaşındalar şu an: Muslera, Mariano, Nagatomo, Donk, Babel ve Falcao...
14
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Bugün Galatasaray’ın kadrosu da, dizilişi de radikal biçimde değişmiş durumda. Dünkü ilk 11’in yaş ortalaması 27 civarındaydı mesela. Yani takım, sezon başına göre bayağı gençleşmiş. Tabii ki futbolda her şey kafa kağıdıyla ilgili değil. 37’lik Atiba mı daha genç, 21’lik Güven mi, çok tartışılır mesela. Ancak Galatasaray’ın dönüşümüne bakınca, takımın gençleşmesi bir miktar işe yaramış gibi.
15
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KANAT AKKAYA: ANTEP MAÇI KORKU FİLMİNE DÖNÜŞTÜ, KÖTÜ HABERLER YAĞIYOR
Önce iyi haberleri duymayı mı istersiniz, yoksa kötü haberleri mi?.. Kötü haber zaten çok diyerek zaten sayısı az olan iyi haberlerle başlayalım bari... Galatasaray, meşhur Cazcı Kardeşler filmindeki meşhur otomobil gibi başına her türlü iş gelmesine, vurulmadık/kırılmadık yeri kalmamasına rağmen henüz ayakta! Hücum hattı çalışıyor, gol bulmak için iştahlı ve yer yer yaratıcı, gerektiği kadar yırtıcı...
16
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Falcao-Feghouli-Belhanda-Onyekuru hattında işler bazen saçma gol vuruşu seçimleriyle saç baş yoldurtsa da bazen de dün örneklerini gördüğümüz üzere futbol hasretine ilaç olacak türden güzelliklere dönüşebiliyor.
17
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Geriye düşmesine rağmen maça asılıp öne geçmeyi başarması, 10 kişi kaldıktan sonra gol bulması sarı kırmızılılar için son iyi haberlerimiz olabilir... Kötü haberlerin başında öncelikle hızla, hem de feci bir hızla eksilmesi geliyor Galatasaray’ın.
18
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AĞIR FATURA
Dün akşamki maçın faturası da ağır oldu. Stoper yokluğu içindeyken Ahmet kart cezalısı durumuna düştü, Mariano sarararak cezalı vaziyete geçiş yaptı, Falcao sakatlanarak oyundan çıktı mesela...
19
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Eksildikçe eksilen Galatasaray önümüzdeki hafta yarışta en ufak bir şansı kalıp kalmayacağını belirleyecek maça nasıl bir kadro ile çıkacak meçhul...
20
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Oyun olarak geride olmasının bahanesi çok ve bu bahaneler inandırıcı türden. Yine de yenilen ilk golde leblebi gibi kafa golü atan Djilobodji’yi savunmaya Belhanda’nın gitmesi ve elbette helva gibi dağılması gibi izaha muhtaç yanlışlar var. Son olarak bir kötü haber daha...
21
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Galatasaray ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı, bir dönem 9 kişi kaldığı ve son dakikaları gerilim filmi gibi geçen ve son saniye penaltısıyla korku filmine dönüşen maçta beraberlikle yetinmek durumunda kaldı... Daha ne olsun?!
22
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BÜLENT TİMURLENK: FORMA 250 TL, GİYENLER MİLYON EURO
Mayıs ayında bu kadronun çalışmadığı belli. Bir doymuşlukları var. Nasıl olsa 'Son iki sezonun şampiyonuyuz' havalarında dolanıyorlar. Buna doymayan itiraz eden hocaları bile olsa dün kendi evlerinde Antep'ten 3 gol yiyip berabere kaldılar. Galatasaray dün akşam itibariyle kişisel servetlerine servet katan bütün doymuşları ile yollarını ayırmalı, bu forma 250 lira, bunu üzerlerine giyerken milyon Euro alanların bakacakları ayna 100 lira...
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AHMET ÇAKAR: HAKEM PENALTIYI İCAT ETTİ, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU RESMEN GİTTİ
Uzatma dakikaları belki dakika 100, kaleci Okan yattı topu aldı. Ama hakem günah çıkartacak ya 8 saniye ayağıyla Galatasaray aleyhine bir çift vuruşa hükmetti daha doğrusu icat etti, bu çift vuruştan da penaltı geldi ve Galatasaray'ın bence şampiyonluğu resmen gitti. Sonuçta eski bir hakem olarak utanç duydum. Hepimiz hata yaptık, hepimiz yanlış penaltılar verdik ama bir takımın aleyhine manasız bir icatta bulunup takımın puanını gasp etmedik. MHK utanç duymalıdır, hakem utanç duymalıdır.
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LEVENT TÜZEMEN: TEBRİKLER MHK, TEBRİKLER EY TÜRK HAKEMLERİ
Falcao'nun sakatlığından sonra dizi olacak olaylar yaşandı. Antep 3-2'yi buldu. Hakem Alper Ulusoy, verdiği golü VAR'dan uyarı ile iptal etti. Sonra uydurma bir kararla kaleci Okan'a topu elinde fazla tuttun dedi. Bu endirekt atış sonucu Sekidika'nın sebebiyet yerdiği penaltı ile maç 3-3 bitti ve Galatasaray önce Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, sonra da Gaziantep önünde Alper Ulusoy'un kararlarıyla yarış dışı bırakıldı. Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri!
25
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ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ
Uzatmada ilginç bir olaylar zinciri arka arkaya gelişti. Gaziantep, Kayode mükemmel bir röveşata golü attı ama iş geldi VAR'a. Bence VAR'ın ta karşı bayrak direği dibindeki bir ikili mücadelede ki fauldü, orada hakemin oyunu devam ettirmesine müdahale etmemeliydi. Avrupa liglerinde bu tip olaylara VAR kesinlikle müdahale etmiyor. Üstelik de ardından gelişen Gaziantep atağında G.Saraylı oyunculardan karşılama geldi. Bence yanlış karardı.
26
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ERMAN TOROĞLU: MUSLERA OLSA BUNLAR YAŞANMAZDI
İşte tecrübeli kaleciyle tecrübesiz kaleci farkı. Muslera bu topu bu kadar fazla vakit geçirmeden, hakemin ve rakibin psikolojisini de tartarak çok güzel şekilde oyuna sokardı. Bütün bunlar yaşanmazdı Galatasaray açısından. Çünkü endirekt vuruştan sonra hakemin verdiği penaltı kararı doğru...
Son bölümde hakem Alper Ulusoy devreye girdi. Ofsayt pozisyonunda VAR uyarısına rağmen pozisyonu izlemedi ve Antep'in ikinci golünü verdi. Aynı pozisyona Başakşehir maçında aynı posizyon ofsayt verilmişti. Dün son bölümde Gaziantep'e üçüncü golü attırmak için elinden geleni yapan hakem Ulusoy, istediğini son dakikada da olsa yaptı ve Galatasaray çok kritik 2 puan kaybetti.