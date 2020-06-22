Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası spor yazarları neler dedi?

Bu da Djilobodji’nin ligde duran toplardan bulduğu beşinci gol oluyor zaten. Belhanda’nın tabelaya estkisi bununla da sınırlı kalmıyor, garip bir pozisyonda Kenan’la itişip sarı kart görüyor. Birkaç dakika sonra bu kez riskli bir geri pası yapıyor ve Ahmet’in atılmasına neden oluyor. "Hem sevdalı, hem belalı" diye attım başlığı ama bu Belhanda’nın sevdası az, belası çok fazla.