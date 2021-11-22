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GeriFutbol Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan olay! Kutlamanın içinde kaldı, Mert Hakan ve İrfan...
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Futbol
SPOR ARENA DETAY / FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN YAVUZ, CENGIZ MALGIR, YUSUF DURSUN
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 11:49 | 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan olay! Kutlamanın içinde kaldı, Mert Hakan ve İrfan...

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle 2-1 sonuçlanan derbinin ardından ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin son anlarında golü iptal edilen Diagne bitiş düdüğünün ardından sarı lacivertli oyuncuların oluşturduğu sevinç yumağına katılınca olanlar oldu. İşte yayıncı kuruluş görüntülerine yansımayan o anlar...

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken Miguel Crespo'nun son dakika golüyle konuk ekip derbiden üç puanla ayrıldı.
290DA İŞLER TERS DÖNDÜ

90'DA İŞLER TERS DÖNDÜ

Karşılaşmanın son anları bir hayli gergin geçerken Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol Berisha'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.
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Fenerbahçe Tisserand'ın kırmızı kartıyla 1 kişi eksik götürdüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanırken NEF Stadı'nda gelen bu zafer sarı lacivertlileri zirve yolunda yeniden ümitlendirdi.
4FENERBAHÇELİLERİN KUTLAMASI BAŞLADI

FENERBAHÇELİLERİN KUTLAMASI BAŞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise Fenerbahçeli futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı.
5GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaleci Berke Özer gözyaşlarına hakim olamazken sakatlığı süren Altay Bayındır, meslektaşının yanına koşarak kendisini ilk tebrik eden isim oldu.
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Eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vitor Pereira da sevinç yumağına katılan isimlerden biri oldu. Portekizli teknik adam, galibiyet coşkusunu Kim Min Jae ile beraber yaşadı.
7DİAGNE KUTLAMALARIN İÇİNDE KALIRSA...

DİAGNE KUTLAMALARIN İÇİNDE KALIRSA...

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne Fenerbahçe'nin orta sahada yaptığı kutlama esnasında tünele doğru hareketlendi.
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Galibiyet kutlaması yapan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibin oluşturduğu grupla çarpışan Senegalli, sarı lacivertlilere yöneldi. Bu esnada Diagne ile sarı lacivertliler arasında itiş kakış yaşandı.
SPOR YAZARLARI GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ DEĞERLENDİRDİ
9SAKİNLEŞMEDİ

SAKİNLEŞMEDİ

Daha sonra Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, Berkan ve Taylan Antalyalı da tartışmaya katıldı.
10MERT VE İRFAN DEVREDE

MERT VE İRFAN DEVREDE

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşlarını ayrı bölüme götürerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.
ÜMİT KARAN'DAN MESUT ÖZİL'E TEPKİ
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Mbaye Diagne, İsmail Çipe'nin uzun süren gayreti sonrasında yatıştı ve tekrar tünele doğru hareketlendi.
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Yayıncı kuruluş görüntülerine yansımayan gergin anların ardından Fenerbahçeli futbolcular, deplasman tribününün olduğu bölüme yöneldi.
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Sarı lacivertliler, Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından Nef Stadı'nda taraftarları yer almamasına rağmen galibiyeti deplasman tribünün önünde kutladı.
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Galatasaray taraftarı bu anlarda Fenerbahçeli futbolculara büyük tepki gösterdi.
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