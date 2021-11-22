SPOR ARENA DETAY / FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN YAVUZ, CENGIZ MALGIR, YUSUF DURSUN
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan olay! Kutlamanın içinde kaldı, Mert Hakan ve İrfan...
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle 2-1 sonuçlanan derbinin ardından ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin son anlarında golü iptal edilen Diagne bitiş düdüğünün ardından sarı lacivertli oyuncuların oluşturduğu sevinç yumağına katılınca olanlar oldu. İşte yayıncı kuruluş görüntülerine yansımayan o anlar...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken Miguel Crespo'nun son dakika golüyle konuk ekip derbiden üç puanla ayrıldı.
Fenerbahçe Tisserand'ın kırmızı kartıyla 1 kişi eksik götürdüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanırken NEF Stadı'nda gelen bu zafer sarı lacivertlileri zirve yolunda yeniden ümitlendirdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kaleci Berke Özer gözyaşlarına hakim olamazken sakatlığı süren Altay Bayındır, meslektaşının yanına koşarak kendisini ilk tebrik eden isim oldu.
DİAGNE KUTLAMALARIN İÇİNDE KALIRSA...
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne Fenerbahçe'nin orta sahada yaptığı kutlama esnasında tünele doğru hareketlendi.