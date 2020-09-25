Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan (4B 1M) ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Galatasaray, iç sahada rakibini en son 2014/15 sezonunda yenebildi.



Galatasaray ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2014/15 sezonundan bu yana oynanan 12 Süper Lig maçının dokuzunda ilk yarılar berabere bitti ve taraflar sadece beş gol atabildi.



2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla isabetli şut çeken, net gol pozisyonuna giren ve gol beklentisi yakalayan takım Galatasaray. Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkanı veren takım Fenerbahçe. Galatasaray forveti Radamel Falcao, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı.



Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe.Şu an Fenerbahçe kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu Süper Lig'de sarı-lacivert formayla Galatasaray'a gol atamadı. Fatih Terim, Erol Bulut'un çalıştırdığı takımları konuk ettiği üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı.



Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi



Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.



Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.



Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.



Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet



Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.



Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.