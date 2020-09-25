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Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 16:01 | 

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 derbide sadece 3 kez kazanabildi. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan (4B 1M) ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Galatasaray, iç sahada rakibini en son 2014/15 sezonunda yenebildi.

Galatasaray ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2014/15 sezonundan bu yana oynanan 12 Süper Lig maçının dokuzunda ilk yarılar berabere bitti ve taraflar sadece beş gol atabildi.

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Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan (4B 1M) ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Galatasaray, iç sahada rakibini en son 2014/15 sezonunda yenebildi.

Galatasaray ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2014/15 sezonundan bu yana oynanan 12 Süper Lig maçının dokuzunda ilk yarılar berabere bitti ve taraflar sadece beş gol atabildi.

2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla isabetli şut çeken, net gol pozisyonuna giren ve gol beklentisi yakalayan takım Galatasaray. Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkanı veren takım Fenerbahçe. Galatasaray forveti Radamel Falcao, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı.

Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe.Şu an Fenerbahçe kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu Süper Lig'de sarı-lacivert formayla Galatasaray'a gol atamadı. Fatih Terim, Erol Bulut'un çalıştırdığı takımları konuk ettiği üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.

Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.

3Fatih Terimin derbi karnesi
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Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 63 derbide 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 64. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

4Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 10. randevu
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Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 10. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 10. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 9 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

5Derbide kartlar havada uçuşuyor
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Derbide kartlar havada uçuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan maçlara, sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 53 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 2 kırmızı, 10 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada futbolculara 2 kırmızı ve 10 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 2 takımdan birer futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Galatasaray'dan Belhanda'yı ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, derbide 10 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Mariano Filho, Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Radamel Falcao, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ile Mauricio Isla sarı kart gördü.

6Fenerbahçe Samattayı 4 yıllığına kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Mbwana Samatta'nın transfer edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Samatta: Umarım birçok kupa kazanırız

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Tanzanyalı futbolcu Samatta, "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Samatta, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp." ifadesini kullandı.

7Milli futbolcu Nazım Sangare adını Fenerbahçenin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor
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Milli futbolcu Nazım Sangare adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, sarı-lacivertli takımın efsane oyuncularından biri olmak istediğini söyledi.

Milli futbolcu Nazım Sangare, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sağ bek, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Kulüp Başkanı Ali Koç'a, teknik direktör Erol Bulut'a ve Emre Belözoğlu'na her şey için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilemek istediğini belirten Nazım, "Ben buraya kendimi göstermek için geldim. Milli takım oyuncusuyum. Hedefim ilk 11'de oynamak. Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada her şeyi yapacağım. İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbi hakkında da görüşlerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Takımda derbi konsantrasyonunu hissettim. Herkes, Galatasaray maçına odaklanmış durumda. Ben de maça hazırım. Heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Eminim ki galibiyetle döneceğiz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ile aynı mevkide oynadığının hatırlatılması üzerine Nazım Sangare, "Gökhan abi çok iyi ve tecrübeli bir oyuncu. Son yıllarda çok iyi performans sergiliyor. Takıma abilik yapıyor. Ondan kesinlikle çok fazla şey öğreneceğim." dedi.

Annesi Türk, babası Gineli olan Almanya doğumlu milli futbolcu, bağlama çalmasıyla ilgili bir soruya, "Takımla tekne turu yaptık. Orada bağlama çalmamı istediler. Bağlamayı çok seviyorum. Ancak öncelikle güzel günler yaşatalım. Burada kendimi göstermek istiyorum. Bu takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Ondan sonra bağlama çalarım. Şampiyon olunca sözüm var." cevabını verdi.

Nazım Sangare, son olarak kariyerlerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı futbolcular Marcelo ile Dani Alves'i örnek aldığını kaydetti.

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