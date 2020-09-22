Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de derbi için geri sayım başladı. Bu yıl ligin ilk haftalarında derbi karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, kariyerlerindeki 392'nci mücadelelerine çıkmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar sadece Galatasaray'ın 123, Fenerbahçe'nin ise 146 galibiyete sahip olduğu derbi istatistiklerine göre, 122 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe karşısında evinde 74 galibiyete sahip olan Galatasaray, 46 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler