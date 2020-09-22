MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak?
GeriSpor Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 10:11 | 

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de derbi için geri sayım başladı. Bu yıl ligin ilk haftalarında derbi karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, kariyerlerindeki 392'nci mücadelelerine çıkmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar sadece Galatasaray'ın 123, Fenerbahçe'nin ise 146 galibiyete sahip olduğu derbi istatistiklerine göre, 122 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe karşısında evinde 74 galibiyete sahip olan Galatasaray, 46 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi