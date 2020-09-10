Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (10 Eylül 2020)
Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak konuları sizler için derledik...
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TRANSFER TURU
Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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JOELINTON - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Joelinton'dan kötü haber geldi. Vedat Muriqi sonrası düşünülen golcülerden biri olan Joelinton için Newcastle United'ın deneyimli hocası Steve Bruce konuştu. Bruce, "Joelinton takımda kalacak" dedi. (Sabah)
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RADJA NAINGGOLAN - GALATASARAY
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda. Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz" dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi. Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler" dedi. (Sabah)
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listenin en başında yer alan Nikola Kalinic'in transferinde dev bir adım attı. Beşiktaşlı yöneticiler Kalinic ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde de önemli ilerlemeler sağlandı. İspanyol kulübünün ikna edilmek üzere olduğu artık son detayların masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu arada Aboubakar defterinin de henüz kapanmadığı ortaya çıktı. (Takvim)
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WILLIAM POTTKER & BURAK KAPACAK - TRABZONSPOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ kanat için scout ekibinin tavsiyesi ile Internacional'den William Pottker'i gündemine aldı. 26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Öte yandan Bordo-Mavililer, Bursaspor'a genç yeteneği Burak Kapacak için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. (Sabah)
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ZAHAVI & TISSERAND & VISCA - FENERBAHÇE
Şampiyonluk hasretini dindirmek için birçok ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer bombardımanına yeniden başlıyor. Vedat Muriqi'in satışından elde edilecek gelirin bir bölümü yeni yıldızlar için harcanacak. Her konuda anlaşma sağlanan İsrailli forvet Eran Zahavi, patlayacak ilk bomba olabilir. Sarı-Lacivertliler, Marcel Tisserand için de Wolfsburg ile 2.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Kongolu da kısa süre içinde İstanbul'a gelebilir. Taraftarların heyecanla beklediği isim ise Edin Visca. Muriç transferinden elde edilecek gelir sayesinde Emre Belözoğlu, Boşnak yıldız için yapılacak pazarlığa takasın yanı sıra para teklifi yaparak oturabilecek. (Fanatik)
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OKAY YOKUŞLU - GALATASARAY
Etebo'dan sonra orta sahaya Okay Yokuşlu'yu da almak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile pazarlık halinde. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya karşılık 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. İspanyol kulübü ise 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis istedi. (Sabah)
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GÖKHAN TÖRE - BEŞİKTAŞ
Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 4 milyon TL karşılığında fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş ile masaya oturdu. Bonservisi elinde olan deneyimli kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı ekip arasındaki ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Taraflar bir kez daha görüşecek. (A Spor)
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ALPASLAN ÖZTÜRK - TRABZONSPOR
Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takımın Göztepe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor. 2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (Fotomaç)
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MBWANA SAMATTA - FENERBAHÇE
Vedat Muric’in Lazio’ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa’nın kapısını çaldı. Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor. (Takvim)
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YUNUS AKGÜN - GALATASARAY
Galatasaray'ın gelecek vaat eden isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Genç yıldızla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. (Takvim)
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DIEGO COSTA - BEŞİKTAŞ
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Diego Costa transferi için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu iddia etti. (Sabah)
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MANUEL FERNANDES - TRABZONSPOR
Trabzonspor, Jose Sosa’nın gidişi sonrasında kadrosuna yıldız bir orta saha katmak istiyor. Bordo-Mavililer takımın, gündemine ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Manuel Fernandes geldi. Fırtına, 34 yaşındaki futbolcuya son olarak 1.25 milyon Euro senelik net ücret önerdi. Fernandes de bu teklife ‘Evet’ dedi. Tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya gelerek resmi imzaların atılması bekleniyor. (Fanatik)
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GARRY RODRIGUES - OLYMPIAKOS
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Garry Rodrigues ile ilgili Yunan basınında flaş bir habere yer verildi. Haberde Olimpiakos'un, Al İttihad ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin Rodrigues ile ayrılığa dair uzlaşma sağlayamaması nedeniyle Yunan ekibinin transferden vazgeçebileceği iddia edildi. (Sabah)
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CLEMENT GRENIER - GALATASARAY
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.
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TYLER BOYD - GENÇLERBİRLİĞİ
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a başkent ekiplerinden Gençlerbirliği'nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. (Takvim)
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IVAN MARCONE - TRABZONSPOR
Trabzonspor, 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Marcone için son bir kez daha Boca Juniors ile masaya oturacak. Fırtına'nın hedefi; 30 yaşındaki ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak olacak. (Fanatik)
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PAPISS CISSE - FENERBAHÇE
Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin 1-2 gün içinde resmileşmesi beklenirken Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncunun yerini kiminle dolduracağı belirsizliğini koruyor. Yönetimin ismi henüz basına sızmayan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, B planı olarak ise Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Papiss Cisse belirlendi. Cisse'nin eski hocası Erol Bulut'tan haber beklediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer oyuncularla anlaşamaması halinde Cisse'ye imza attıracağı ileri sürüldü. (Fotomaç)
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KWADWO ASAMOAH - GALATASARAY
Takımın eksik bölgelerine takviye yapmak için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Transferde sürekli rota değiştiren sarı-kırmızılılar direksiyonu bu kez Inter'e kırdı. Yönetim eski göz ağrısı olan Kwadwo Asamoah'ı listesine dahil etti. Teknik direktör Fatih Terim'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen orta alanda da görev yapabilen Ganalı futbolcuya onay verdiği, yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. Inter ile temasa geçen Galatasaray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ı düşük bir maliyete bitirmek istediği ifade ediliyor. İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki yıldızı gözden çıkarmış durumda. Buna gerekçe olarak ise Asamoah'ın düşük performansı ve sürekli yaşadığı diz sakatlıklarını gösterildi. (Takvim)
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ANTONIO SANABRIA - BEŞİKTAŞ
Sözleşmesini fesheden Victor Ruiz’in transferi için Real Betis'ten 2 milyon euro tazminat isteyen Beşiktaş, İspanyol ekibinin "Antonio Sanabria’yı size kiralayabiliriz” teklifiyle karşılaştı. (Fotomaç)
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DANJUMA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği öne sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi. (A Spor)
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WILDER CARTAGENA - GALATASARAY
Transferde bir çok isimle temas halinde olan Galatasaray için Arjantin'den iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Godoy Cruz formasını giyen Wilder Cartagena için kulübüyle temasa geçti. Godoy Cruz ile aralık ayına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Perulu yıldızın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Ocak ayında Alianza Lima'dan Godoy Cruz'a transfer olan Cartagena'nın piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. (Fotomaç)
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OZAN TUFAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu Ozan Tufan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, milli orta sahaya karşılık kulüple sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz’ü takasta kullanmayı hedefliyor. (Fanatik)
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BENASSI & STROOTMAN & OKAY - GALATASARAY
Galatasaray'da Fatih Terim orta sahaya takviyenin bir an önce yapılmasını isterken, yönetim Marco Benassi, Kevin Strootman ve Okay Yokuşlu üzerinde yoğunlaştı. Yeni ön liberonun gelecek hafta Florya’daki yerini alması bekleniyor. (Fotomaç)
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YOUNES BELHANDA - GALATASARAY
Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda düşünmediği Faslı orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşen Galatasaraylı idarecilerin, 3 milyon 250 bin Euro’luk maaşı sebebiyle eleştirilen futbolcudan ya indirim yapmasını ya da ayrılmasını istediği belirtildi. Belhanda cephesinin tavrı merak konusu. (Fanatik)