Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (10 Eylül 2020)

NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listenin en başında yer alan Nikola Kalinic'in transferinde dev bir adım attı. Beşiktaşlı yöneticiler Kalinic ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde de önemli ilerlemeler sağlandı. İspanyol kulübünün ikna edilmek üzere olduğu artık son detayların masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu arada Aboubakar defterinin de henüz kapanmadığı ortaya çıktı. (Takvim)