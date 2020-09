Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (10 Eylül 2020)

BENASSI & STROOTMAN & OKAY - GALATASARAY Galatasaray'da Fatih Terim orta sahaya takviyenin bir an önce yapılmasını isterken, yönetim Marco Benassi, Kevin Strootman ve Okay Yokuşlu üzerinde yoğunlaştı. Yeni ön liberonun gelecek hafta Florya’daki yerini alması bekleniyor. (Fotomaç)