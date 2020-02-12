Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 16:10,
Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert sözler! Arda Turan, Falcao...
Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı oldukça sert geçti. Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda çarpıcı sözler dikkat çekti.
"En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte,hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir.''
Çölgeçen, ''Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! 13 yaşından beri tanıdığım Arda Turan'ın tekrar Galatasaray'a dönmesini isterdim. Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?'' şeklinde konuştu.
Ardından söz alan İbrahim Göknar, "Sportif yönden çok başarılıyız diyorsunuz, işler yolunda gitmeyince sayın teknik direktörüm diyorsunuz, Fatih Terim demiyorsunuz" dedi.
Son olarak söz alan Abdurrahim Albayrak, eleştirilere cevap verdi ve ''Hiçbir şey yapmadınız diyorsunuz, Allah aşkına 2 sefer şampiyon olduk, hiç kimsenin şans vermediği takımlarla olduk, Allah'ın izniyle bu sene de olacağız şampiyon. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylı ile birlikte kutlayalım.'' dedi.
Albayrak, transfer konusunda da açıklamalarda bulunup ''Galatasaray Adası, Galatasaraylılar'ındır! O meseleyi de çözeceğiz. Gelecekte büyük transferler olmayacaktır, genç kardeşlerimize yöneliyoruz, Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için Fatih hocamın, yönetimin ve hepinizin büyük emeği vardır.'' sözlerini kullandı.
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