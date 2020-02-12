Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert sözler! Arda Turan, Falcao...

"En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte,hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir.''