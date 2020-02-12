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Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 16:10, /

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert sözler! Arda Turan, Falcao...

Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı oldukça sert geçti. Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda çarpıcı sözler dikkat çekti.

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Toplantıya başkan Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulunu, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu, başkan Mustafa Cengiz'i eleştirirken şu sözlerle Cengiz'e yüklendi;

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"En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte,hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir.''

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Ardından Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen, çok tartışılan Arda Turan transferi hakkında yönetimi eleştirdi.

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Çölgeçen, ''Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! 13 yaşından beri tanıdığım Arda Turan'ın tekrar Galatasaray'a dönmesini isterdim. Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?'' şeklinde konuştu.

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Sami Çölgeçen, ayrıca iki hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi için de ''Fenerbahçe'yi Kadıköy'de bu sezon yeneceğimize yürekten inanıyorum.'' sözlerini kullandı.

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Ardından söz alan İbrahim Göknar, "Sportif yönden çok başarılıyız diyorsunuz, işler yolunda gitmeyince sayın teknik direktörüm diyorsunuz, Fatih Terim demiyorsunuz" dedi.

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Sezon başında Radamel Falcao'nun transfer edilmesini eleştiren Göknar, ''Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL! Bu 335 milyon TL'nin yarısını Amatör branşlara verseniz, Amatör branşları ihya edersiniz.'' ifadeleri ile yönetimi eleştirdi.

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Son olarak söz alan Abdurrahim Albayrak, eleştirilere cevap verdi ve ''Hiçbir şey yapmadınız diyorsunuz, Allah aşkına 2 sefer şampiyon olduk, hiç kimsenin şans vermediği takımlarla olduk, Allah'ın izniyle bu sene de olacağız şampiyon. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylı ile birlikte kutlayalım.'' dedi.

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Albayrak, transfer konusunda da açıklamalarda bulunup ''Galatasaray Adası, Galatasaraylılar'ındır! O meseleyi de çözeceğiz. Gelecekte büyük transferler olmayacaktır, genç kardeşlerimize yöneliyoruz, Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için Fatih hocamın, yönetimin ve hepinizin büyük emeği vardır.'' sözlerini kullandı.

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