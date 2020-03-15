Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vuran istatistik! Fenerbahçe'den sonra...

ADEM LJAJIC YİNE YEDEK Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, derbi maçta da yedekler arasında bulundu. Beşiktaş'ta son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Hastalığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayan Ljajic, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı. Ljajic, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında attığı golün ardından sevinciyle gündeme gelmişti.