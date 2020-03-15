Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 20:00,
Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vuran istatistik! Fenerbahçe'den sonra...
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.
ÖMER BAYRAM 16 MAÇ SONRA...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Ömer Bayram, ligde 16 maçın ardında ilk 11'de forma giyemedi. Cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ömer, sonrasındaki 16 lig müsabakasında ilk 11'de sahaya çıktı.
SERGEN YALÇIN İLK DERBİ MAÇINA ÇIKTI
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıktı. Futbolculuk kariyerinde defalarca derbi maçlarında sahada bulunan Yalçın, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçmişti. Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımının başında 6 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.
ADEM LJAJIC YİNE YEDEK
Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, derbi maçta da yedekler arasında bulundu. Beşiktaş'ta son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Hastalığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayan Ljajic, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı. Ljajic, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında attığı golün ardından sevinciyle gündeme gelmişti.
TARAFTARLAR UĞURLADI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maçın seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar uyarılara rağmen takımlarını uğurladı. Taraftarlar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak teknik heyet ve oyuncuları tezahüratlarla Türk Telekom Stadı'na gönderdi. Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya taraftarlara göndermede bulunarak, "Ruhunuz yeter" yazılı pankartla çıktı.
PENALTI BEKLENTİSİ
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşırken sarı kırmızılıların penaltı beklediği bir an yaşandı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Younes Belhanda'nın içeriye doldurduğu topta Ryan Donk topa yükselirken, Loris Karis'un yumruğu sarı kırmızılı oyuncuya geldi.
HAKEM DEVAM KARARI VERDİ
Bu pozisyonda penaltı beklenirken hakem Abdulkadir Bitigen ise devam kararı verdi. Ryan Donk uzun süre yerde yatarken, VAR'ın başında bulunan Ali Palabıyık da uyarıda bulunmadı.
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