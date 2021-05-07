Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş derbide şampiyon olabilir.. İşte o ihtimaller
Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesinin kilit karşılaşması olacak derbi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında 7-0'lık galibiyet ile moral depolayan Beşiktaş derbiyi kazanması halinde Fenerbahçe maçından çıkacak sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Şimdi gözler Galatasaray Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler
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Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Galatasaray'da tek eksik
Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.
Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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Son 6 maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi.
Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.
Son maçların golcüsü Emre AkbabaGalatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı.
Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı.
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Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 349. randevu
Taraflar arasında ligde yapılan 125 maçın 45'ini sarı-kırmızılılar, 37'sini siyah-beyazlılar kazandı.
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
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Aboubakar ve Nkoudou'nun durumu belirsiz
Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesi Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Bir süredir sakatlığı devam eden Aboubakar kendi programı dahilinde çalışsa da derbide forma giymesi halinde sakatlığının nüksetmesi ihtimali teknik heyeti düşündürüyor. Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Nkoudou'nun ise son antrenmandan sonra yapılacak değerlendirmeyle yarın forma giyip giymeyeceği belli olacak.
Siyah-beyazlı ekipte bu iki futbolcunun yanı sıra Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in sakatlığı devam ediyor.
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Beşiktaş derbide şampiyon olabilir
Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.
Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.
Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.