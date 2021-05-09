Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak sözler!

UĞUR MELEKE: GEDSON GECE İLE GÜNDÜZ KADAR FARK YARATTI Ligin en çok gol atan iki takımı. Ligin açık oyunda en fazla gol atan iki takımı. Ligin en az berabere kalan iki takımı. Ligin en az 0-0 berabere kalan iki takımı... Bu iki ofansif takımdan birinin sahaya 0-0 için çıkması pek mümkün gözükmüyordu. Beşiktaş’a bu maçta beraberliğin yetmesi avantaj gibi gözüküyor olsa da, dezavantajdı bence bir bakıma. Beşiktaş bence dün bu dezavantajı yaşadı 90 dakika boyunca. Atalanta teknik direktörü Gasperini, Real Madrid’e 1-0 kaybettikleri ilk ayağın sonunda şöyle konuşmuştu: “Bence tablo net. Hesaplamalara filan gerek yok. Madrid’de kazanmak zorundayız. Hepsi bu.” Onlar rövanşı kazanamadılar ama Gasperini’nin o günkü hislerini dün Terim yaşadı bence. Hesap basitti, kazanması gerekiyordu. Başka hiçbir sonuç işine yaramıyordu. Kazanmak için gereken her şeyi yaptı ve kazandı Galatasaray..