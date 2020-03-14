Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan unutulmaz sözler...

Galatasaray ve Beşiktaş, seyircisiz derbide Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi iki takım da teknik direktörleri Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a güveniyor. Gündemden düşmeyen iki teknik direktörün unutulmaz sözleri karşınızda...Bugün Galatasaray’ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. m Biz ‘bitti’ demeden bitmez.Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin.Yenilmek kolay, yenmek olay.Yel kayadan ancak toz alır.8 de kapanır, 18 de. Yeter ki biz kazanalım.Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden önemlidir.Herkesin adaleti şaşar ama Allah’ın asla.Galatasaray önlem almaz, önlem aldırır.‘Koşmayan Sergen’ bir şehir efsanesidir. Bu kadar gol, asist koşmadan yapılır mı?Hasan Şaş yıldızsa ben kuyruklu yıldızım.Beşiktaş sağ bek nasıl bulamadı? Ben sana sabaha kadar 40 tane sağ bek bulayım.Aykut Kocaman’ı bisikletime bir tur bindirmem; adama Fenerbahçe’yi emanet etmişler.Alex ile Diego Ribas’ı karşılaştırıyorlar. Alex, Diego’nun düşündüğünü ondan 3 dakika önce düşünür.Bülent Korkmaz yeteneksiz; antrenman yapmazsa oynayamaz, ben yetenekliyim onun için antrenman yapmama gerek yok.Caner Erkin benim olduğum yerde o hareketi yapsa sabah bavulunu eline veririm.