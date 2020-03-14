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GeriFutbol Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan unutulmaz sözler...
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Futbol
Haber Giriş: 14 Mart 2020 - 08:25, /

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan unutulmaz sözler...

Süper Lig'de seyircisiz oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi tüm gözler Fatih Terim ve Sergen Yalçın'da olacak...

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1

Galatasaray ve Beşiktaş, seyircisiz derbide Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi iki takım da teknik direktörleri Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a güveniyor.

2

Gündemden düşmeyen iki teknik direktörün unutulmaz sözleri karşınızda...

3FATİH TERİMİN UNUTULMAZ SÖZLERİ

FATİH TERİM'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ

Bugün Galatasaray’ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.

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Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. m Biz ‘bitti’ demeden bitmez.

5

Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin.Yenilmek kolay, yenmek olay.Yel kayadan ancak toz alır.

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8 de kapanır, 18 de. Yeter ki biz kazanalım.

7

Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden önemlidir.

8

Herkesin adaleti şaşar ama Allah’ın asla.

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Galatasaray önlem almaz, önlem aldırır.

10SERGEN YALÇININ UNUTULMAZ SÖZLERİ

SERGEN YALÇIN'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ

‘Koşmayan Sergen’ bir şehir efsanesidir. Bu kadar gol, asist koşmadan yapılır mı?

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Hasan Şaş yıldızsa ben kuyruklu yıldızım.

12

Beşiktaş sağ bek nasıl bulamadı? Ben sana sabaha kadar 40 tane sağ bek bulayım.

13

Aykut Kocaman’ı bisikletime bir tur bindirmem; adama Fenerbahçe’yi emanet etmişler.

14

Alex ile Diego Ribas’ı karşılaştırıyorlar. Alex, Diego’nun düşündüğünü ondan 3 dakika önce düşünür.

15

Bülent Korkmaz yeteneksiz; antrenman yapmazsa oynayamaz, ben yetenekliyim onun için antrenman yapmama gerek yok.

16

Caner Erkin benim olduğum yerde o hareketi yapsa sabah bavulunu eline veririm.

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