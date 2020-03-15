Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 10:21,
Galatasaray - Beşiktaş derbisi için skor verdi! Maçın yıldızı kim olacak?
Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir maçlarını yorumladı.
Yazarlarımızdan Uğur Meleke, Süper Lig'de seyircisiz oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Trabzonspor - Başakşehir maçı hakkında yorumlarda bulundu. İşte Uğur Meleke'nin gözünden kritik maçlar...
Beşiktaş duran top ustası. G.Saray’sa en yüksek yüzdeyle pas yapan takım. Kendi oyununu rakibine kabul ettirenin kazanacağı bir gün olacak. Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri Beşiktaş, ligin topa en fazla sahip olan takımı. İkinci yarı verilerine bakıldığında da ligin ilk ikisi Galatasaray ve Beşiktaş...
Dolayısıyla bu maçta herhangi bir takımın geride blok halinde bekleyip, pragmatik bir top oynayacağını zannetmiyorum. Maçın 2-2, 3-3 gibi skorlara gitmesi muhtemel. Beşiktaş, Ankaragücü önünde Lens ve Caner’le sürekli yüksek kenar ortaları yapma hatasına düşmüştü. Oysa bazen yerden paslarla Boateng ve Burak’ı bulabilirler.
KADER ADAMLARI: ELNENY & SERI
Elneny, geçen hafta Ankaragücü önünde çok enteresan bir sınav verdi. Arkadaşlarının tamamlayamadığı her hücumda Ankaragücü’nün çabuklarına karşı orta sahada yalnız kaldı, ilk yarım saatte 3 faul yaptı, sonra sarı kart gördü, bir ara da kenara gelip Sergen Yalçın’a şikayetlendi. Eğer TT Arena’da da bu yalnızlığı yaşarsa Elneny için riskli bir maç olabilir. Benzer bir tehdit Seri için de söz konusu. Zira üçlü orta sahanın sağ iç rolü ona ait.
MAÇIN X FAKTöRÜ: KALECiLER
İki tarafın herhalde eşitlikten en uzak olduğu bölge, kaleciler. Muslera, yaşayan bir efsane. Geçen hafta en eksik olduğu konuda da geliştiğini gösterdi, bir penaltı kurtardı. Onun Galatasaray’ın 2010’larda kazandığı kupalarda öyle çok emeği var ki, “Ben bu kupaların bir-ikisini eve vitrine koyayım” dese ses çıkaramayabilirsiniz!
Karius’sa bir özgüven kalecisi. Moral durumu, o günkü formunu belirliyor. Ben elinden çok fazla top kaçırması hususunda bir eldiven sorunu yaşıyor olabileceğini de ihtimal veriyorum. Çünkü Bundesliga’dan bildiğimiz Karius bu değil. Karius’un kariyeri, tek bir Şampiyonlar Ligi finalinden ibaret değil zira.
MAÇIN SAYISI: 18
Beşiktaş tam 18 golle ligin duran top kralı. Yani gollerinin yüzde 45’ini duran toplardan bulmuşlar. En önemli fırsatları genelde Gökhan’ın ön direğe ve Atiba’nın geriden gelip penaltı noktasına koşularıyla buluyorlar. Ancak Galatasaray da Sivasspor önünde neredeyse bütün duran toplara vurarak, bu konuda son dönemde iyi çalıştıklarının sinyalini vermişti.
Ömer Bayram’la Donk arasında enteresan bir bağ oluştu, aynı dili konuşan iki eski arkadaş, duran toplarda da birbirlerinin lisanından anlıyorlar. Bir de arka direğe yapılan ortalara planlı Feghouli koşuları vardı Sivas deplasmanında. Bu maç da bir bakıma Caner-Atiba ve Ömer-Donk’un duran top savaşı olacak gibi.
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