Galatasaray - Beşiktaş derbisi için skor verdi! Maçın yıldızı kim olacak?

KADER ADAMLARI: ELNENY & SERI Elneny, geçen hafta Ankaragücü önünde çok enteresan bir sınav verdi. Arkadaşlarının tamamlayamadığı her hücumda Ankaragücü’nün çabuklarına karşı orta sahada yalnız kaldı, ilk yarım saatte 3 faul yaptı, sonra sarı kart gördü, bir ara da kenara gelip Sergen Yalçın’a şikayetlendi. Eğer TT Arena’da da bu yalnızlığı yaşarsa Elneny için riskli bir maç olabilir. Benzer bir tehdit Seri için de söz konusu. Zira üçlü orta sahanın sağ iç rolü ona ait.