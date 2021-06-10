Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? İşte tarih bilgisi

Adnan Polat döneminde yöneticilik yapmış eski basketbolcu Yiğit Şardan, 28 Mayıs 2021'de aday oldu. Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer aldı..



Bir diğer başkan adayı da Metin Öztürk oldu. Öztürk, Aralık 2020'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda aday olacağını açıklamıştı. İptal olan olağanüstü genel kurulun ardından Mayıs 2021'de yapılacak seçimde de aday olacağını yineledi..



2018 yılında Divan Kurulu Başkanı seçilen ve Nisan 2021'de bu görevi sona erecek olan Eşref Hamamcıoğlu, 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.



Eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, 25 Mayıs 2021'de adaylığını açıkladı..



