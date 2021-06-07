Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2021 Galatasaray'ın başkan adayları

Galatasaray başkan adayları ve seçim tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Gündemde yer alan seçim öncesi başkanlık için adaylıklarını koyan isimler açıklamaları ile de dikkat çekiyor. Gelen son bilgilere göre Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacağı öğrenilmişti. Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.