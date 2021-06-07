Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2021 Galatasaray'ın başkan adayları
Galatasaray başkanlık seçimi öncesi, başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimle Galatasaray'ın yeni başkanı, üyelerin seçimiyle kulübün idaresini devralacak. Son gelişmelere göre kritik seçime günler kala aday olan Işın Çelebi başkan adaylığından çekilme kararı alırken hiçbir adayı desteklemediğini belirtti. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, pandemi tedbirleri sebebiyle 5 Mayıs'ta yönetim kurulu kararıyla iptal edilmişti. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, 2021 Galatasaray'ın başkan adayları ve seçim tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Galatasaray başkan adayları ve seçim tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Gündemde yer alan seçim öncesi başkanlık için adaylıklarını koyan isimler açıklamaları ile de dikkat çekiyor. Gelen son bilgilere göre Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacağı öğrenilmişti. Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.
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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray Spor Kulübü, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak sonrasında iptal edildiği duyurulan seçimin Haziran 2021'de yapılma hedefiyle ertelendiğini açıklamıştı.
Kritik seçimde adaylar başkanlık için yarışacak.
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GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Olağan genel kuruldaki başkanlık seçimi için aday olacağını açıklayan ilk isim Burak Elmas oldu. Elmas, 3 Mart 2021'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla adaylığını ve başkanlık için yarışacak kadrosunu açıkladı.
Adnan Polat döneminde yöneticilik yapmış eski basketbolcu Yiğit Şardan, 28 Mayıs 2021'de aday oldu. Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
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Bir diğer başkan adayı da Metin Öztürk oldu. Öztürk, Aralık 2020'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda aday olacağını açıklamıştı. İptal olan olağanüstü genel kurulun ardından Mayıs 2021'de yapılacak seçimde de aday olacağını yineledi.
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2018 yılında Divan Kurulu Başkanı seçilen ve Nisan 2021'de bu görevi sona erecek olan Eşref Hamamcıoğlu, 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.
Eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, 25 Mayıs 2021'de adaylığını açıkladı.