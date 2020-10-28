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Futbol
Haber GiriÅŸ: 28 Ekim 2020 - 13:44 | 

Galatasaray antrenmanÄ±nda sürpriz kutlama

Galatasaray, SÃ¼per Lig'de AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken sÃ¼rpriz bir kutlama yapÄ±ldÄ±.

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Galatasaray, SÃ¼per Ligâ€™in 7'nci haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenman Ä±sÄ±nma hareketleriyla baÅŸladÄ±.

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Daha sonra geniÅŸ alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunlarÄ± yapÄ±lÄ±rken, antrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik Ã§ift kale oyun oynandÄ±. Â

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Ä°dman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketlerinin ardÄ±ndan tamamlandÄ±.Â

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Martin Linnes, antrenmanÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kendisi iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel bir program dÃ¢hilinde takÄ±mdan ayrÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

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Younes Belhandaâ€™nÄ±n ise tedavisine devam edildi.Â Ä°ki oyuncunun AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ± daha sonra belli olacak.

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Ã–te yandan antrenmanÄ±n ardÄ±ndan Mbaye Diagneâ€™nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±. Â 

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Kutlamada neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Mbaye Diagne'nin, Falcao'nun kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezasÄ± nedeniyle AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±na 11'de Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

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SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n saat 11.00â€™de Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla devam edecek.

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