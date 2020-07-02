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GeriFutbol Galatasaray antrenmanında duygusal anlar! Son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo gözyaşlarını tutamadı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 13:02,

Galatasaray antrenmanında duygusal anlar! Son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'ın son antrenmanında duygu dolu anlar yaşandı. Sarı kırmızılılar ile son kez idmana çıkan Japon futbolcu Yuto Nagatomo gözyaşlarını tutamadı.

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Galatasaray'da Yuto Nagatomo dönemi resmen sona erdi...

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Sezonun ikinci yarısında sözleşmesi dondurulan Japon sol bek, sarı kırmızılı takım ile son idmanına çıktı.

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Teknik heyet ve futbolcularla vedalaşan Nagatomo, gözyaşlarına engel olamadı.

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Tecrübeli futbolcu, 2 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyiyordu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Nagatomo ile uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

6HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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'HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Nagatomo, Galatasaray'a veda ederken ''Hayatımın sonuna kadar kalbim sarı kırmızı olacak. Her şey için teşekkür ederim'' sözlerini kullandı.

7TERİM ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
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TERİM ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Terim, Japon futbolcu hakkında geçmiş dönemlerde de övgü dolu sözler kullanmış ve Nagatomo'nun beraber çalıştığı en profesyonel futbolculardan biri olduğunu söylemişti.

82 YILDIR GALATASARAYDAYDI...
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2 YILDIR GALATASARAY'DAYDI...

2018 yılında Galatasaray'a kiralık gelen Yuto Nagatomo, aynı sezonun sonunda bonservisiyle birlikte sarı kırmızılı takıma transfer olmuştu.

93 GOL, 7 ASİST
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3 GOL, 7 ASİST

Nagatomo, Galatasaray kariyerinde 65 maça çıkarken 3 gol ve 7 asist kaydetmişti.

10YERİNE SARRACHI GELMİŞTİ
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YERİNE SARRACHI GELMİŞTİ

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sözleşmesi dondurulan Nagatomo'nun yerine Marcelo Sarrachi kiralanmıştı.

11TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI
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TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI

Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Temmuz Pazar günü Süper Lig'de kritik maçta karşı karşıya gelecek.

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Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Marcao, Luyindama, Muslera ve Lemina bu maçta da forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

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Nagatomo'dan enfes asist

Galatasaray'a veda eden Yuto Nagatomo, Japon milli takım formasıyla Türkmenistan'a karşı harika bir asiste imza atmıştı

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