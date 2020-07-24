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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 22:30,

Galatasaray, Antalyaspor maçında bir ilk yaşadı! Bu sezonun en kötüsü...

Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaştığı maçta bir ilk yaşadı.

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Koronavirüs arası sonrası üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında tutunamayan Galatasaray, Antalya deplasmanında da şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı.

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Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti.

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Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi.

5TERİM 900. KEZ SAHAYA ÇIKTI
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TERİM 900. KEZ SAHAYA ÇIKTI

Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.

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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.

73. DAKİKADA SAKATLIK
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3. DAKİKADA SAKATLIK

Galatasaray'da Emre Akbaba, henüz 3. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

83 YIL SONRA GOL GELDİ
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3 YIL SONRA GOL GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip öne geçti. Antalyaspor'un 10 Eylül 2017'den bu yana Galatasaray'a Süper Lig'de attığı ilk gol Fredy Ribeiro'dan geldi.

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Galatasaray, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadelenin ilk yarılarında isabetli şut çekememiş oldu.

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Ayrıca sarı-kırmızılılar, 1 şutla bu sezon en az şut çektiği ilk 45 dakikayı geride bıraktı.

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