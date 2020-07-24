Galatasaray, Antalyaspor maçında bir ilk yaşadı! Bu sezonun en kötüsü...

Koronavirüs arası sonrası üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında tutunamayan Galatasaray, Antalya deplasmanında da şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı.
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Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti.
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Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi.
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TERİM 900. KEZ SAHAYA ÇIKTI
Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.
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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.
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3. DAKİKADA SAKATLIK
Galatasaray'da Emre Akbaba, henüz 3. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
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3 YIL SONRA GOL GELDİ
Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip öne geçti. Antalyaspor'un 10 Eylül 2017'den bu yana Galatasaray'a Süper Lig'de attığı ilk gol Fredy Ribeiro'dan geldi.
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Galatasaray, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadelenin ilk yarılarında isabetli şut çekememiş oldu.
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Ayrıca sarı-kırmızılılar, 1 şutla bu sezon en az şut çektiği ilk 45 dakikayı geride bıraktı.