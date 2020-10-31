Galatasaray - Ankaragücü maçı için Fatih Terim kararını verdi! 11'e dönüyor...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.Sarı-kırmızılılarda bugünkü mücadelede son haftaların formda ismi Younes Belhanda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Falcao da geçen hafta kırmızı kart gördüğü için yok.Ankaragücü'nde de eksikler oldukça fazla. Başkent ekibinde koronavirüs karantinasında 8 oyuncu bulunuyor. Ayrıca Alper Potuk da kırmızı kart cezalısı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim eksikler nedeniyle mecburi değişiklikler yapacak. Terim, Radamel Falcao'nun yerine Mbaye Diagne ile Ryan Babel arasında kalmıştı.Son kararını Diagne'den yana kullanan Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yokluğunda ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo'ya görev verecek. Ryan Babel ise sol kanatta maça başlayacak.Son kararını Diagne'den yana kullanan Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yokluğunda ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo'ya görev verecek. Ryan Babel ise sol kanatta maça başlayacak.