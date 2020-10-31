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GeriFutbol Galatasaray - Ankaragücü maçı için Fatih Terim kararını verdi! 11'e dönüyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 14:46 | 

Galatasaray - Ankaragücü maçı için Fatih Terim kararını verdi! 11'e dönüyor...

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, merak edilen kadro tercihini yaptı. Yıldız futbolcu ilk 11'e dönüyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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Sarı-kırmızılılarda bugünkü mücadelede son haftaların formda ismi Younes Belhanda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Falcao da geçen hafta kırmızı kart gördüğü için yok.

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Ankaragücü'nde de eksikler oldukça fazla. Başkent ekibinde koronavirüs karantinasında 8 oyuncu bulunuyor. Ayrıca Alper Potuk da kırmızı kart cezalısı.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim eksikler nedeniyle mecburi değişiklikler yapacak. Terim, Radamel Falcao'nun yerine Mbaye Diagne ile Ryan Babel arasında kalmıştı.

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Son kararını Diagne'den yana kullanan Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yokluğunda ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo'ya görev verecek. Ryan Babel ise sol kanatta maça başlayacak.

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Son kararını Diagne'den yana kullanan Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yokluğunda ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo'ya görev verecek. Ryan Babel ise sol kanatta maça başlayacak.

7İŞTE GALATASARAYIN MUHTEMEL 11İ
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İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

8OKAN KOCUK
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OKAN KOCUK

9OMAR ELABDELLAOUI
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OMAR ELABDELLAOUI

10CRISTIAN LUYINDAMA
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CRISTIAN LUYINDAMA

11MARCAO
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MARCAO

12MARCELO SARACCHI
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MARCELO SARACCHI

13TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

14OGHENEEKARO ETOBO
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OGHENEEKARO ETOBO

15EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

16SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

17RYAN BABEL
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RYAN BABEL

18MBAYE DIAGNE
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MBAYE DIAGNE

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