Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından: 40 milyonluk şok...

KANAT ATKAYA: OLMUYOR, OLAMIYOR Galatasaray, puan sıralamasında etrafındaki neredeyse herkesin taşa takıldığı, muz kabuğuna bastığı, ayakkabı bağcıklarına dolandığı bir ortamda ‘üçüncü sıraya’ çıkabilecek fırsatı yakalamıştı. ‘Yakalamıştı fakat...’ durumu da malum. Eksikleri, sakatlar, cezalılar derken, neredeyse her pozisyonda devşirme bir isimle sahaya çıkıyor işte. Alanyaspor’un da bir hedefi, iddiası var ve o da yukarıya, tırmanmak istiyor elbette. Hal böyleyken maçın ilk yarısının önemli bölümünde topa rakibinin iki katı oranda sahip olan fakat topla ne yapacağını bilmeyen bir Galatasaray ve yine ne oynamak istediği belli olmayan bir Alanya vardı.