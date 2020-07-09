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GeriFutbol Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından: 40 milyonluk şok...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 07:26,

Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından: 40 milyonluk şok...

Spor yazarları Galatasaray'ın Alanyaspor'a 4-1 mağlup olduğu maçı ve sarı kırmızılıların son durumunu değerlendirdi.

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1KANAT ATKAYA: OLMUYOR, OLAMIYOR
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KANAT ATKAYA: OLMUYOR, OLAMIYOR

Galatasaray, puan sıralamasında etrafındaki neredeyse herkesin taşa takıldığı, muz kabuğuna bastığı, ayakkabı bağcıklarına dolandığı bir ortamda ‘üçüncü sıraya’ çıkabilecek fırsatı yakalamıştı. ‘Yakalamıştı fakat...’ durumu da malum. Eksikleri, sakatlar, cezalılar derken, neredeyse her pozisyonda devşirme bir isimle sahaya çıkıyor işte. Alanyaspor’un da bir hedefi, iddiası var ve o da yukarıya, tırmanmak istiyor elbette. Hal böyleyken maçın ilk yarısının önemli bölümünde topa rakibinin iki katı oranda sahip olan fakat topla ne yapacağını bilmeyen bir Galatasaray ve yine ne oynamak istediği belli olmayan bir Alanya vardı.

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8 DAKİKALIK AKSİYON FİLMİ

Futbol hakikaten tuhaflaşabilen bir oyun. Esneyerek 43 dakika izlediğiniz maç bir anda 8 dakikalık bir aksiyon filmine dönüşebiliyor. Sarı kırmızılılar evlere şenlik bir savunma hatası ile taçtan gelen topu kalesinde gördü. Hemen ardından Adem, kale çizgisi üzerinde topu çizgiden geçirmeyecek birkaç vuruştan birini deneyerek beraberlik şansını tepti. Kaçan golün hemen ardından bu kez Seri kendine dolaştı ve Cisse ikinci golü attı. Bitti sanıyor- sanız yanılıyorsunuz; 8 dakikaya Galatasaray’ı maça yeniden bağlayan gol de geldi! Hem de Adem Büyük’ten.

3MARAFONA ENGELLEDİ
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MARAFONA ENGELLEDİ

İkinci yarıda topa yine sahip olan ve bu sefer ne yapacağını daha iyi bilen bir Galatasaray vardı. Hızlı başlayan Galatasaray’da Linnes ve Belhanda imzalı iki güzel şuta kaleci Marafona şık şekilde karşı durdu mesela... Dakikalar ilerledikçe fiziksel yorgunlukla da uğraşmaya başlayan dar kadro, şu santrforsuz haliyle kapanan rakibini açmak için elinden geleni yaptı ama olmadı... Olmayınca olmuyor; olmuyor olamıyor...

4RIDVAN DİLMEN: TERİM ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYACAK
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RIDVAN DİLMEN: TERİM ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYACAK

Adem Büyük'ü ben bugün çok beğendim. Falcao ve Adem ikilisini önümüzdeki sezon değerlendireceğiz gibi. Burada değerlendirmemiz gereken Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'In yapması gerekenleri yapmalı diye düşünüyorum. Fatih Terim de şapkayı önüne koyacak, ilk defa şampiyon olamadık diye düşünecek.

5TÜMER METİN: FATİH TERİM ETKİLENDİ
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TÜMER METİN: FATİH TERİM ETKİLENDİ

Pandemi sonrasında hatırlayalım ilk maç, Fernando Muslera'nın ayağının kırılması ve üzerine Florin Andone... Fatih Hoca 'Psikolojik olarak etkilendik' dedi. Mutlaka etkilendi. Sonra beraberinde gelen kötü sonuçlar. Tabii ki etkilemiştir.

6YA ŞAMPİYON OLUR YA DA UZAK
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YA ŞAMPİYON OLUR YA DA UZAK

Fatih Hoca'nın Galatasaray'ı ya şampiyon olur ya da ligi zirveden çok uzakta bitirir. Hedeften uzaklaşınca, takımı orada tutmak kolay değil. Hoca, Muslera'nın sakatlığıyla bu sürecin başladığını söyledi. Bence hoca, Gaziantep FK maçının ardından Başakşehir öncesi fotoğrafı çekti.

7EVREN TURHAN: İYİ OYNAYANA PUAN VERİLMİYOR
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EVREN TURHAN: İYİ OYNAYANA PUAN VERİLMİYOR

ŞAMPİYONLUK şansını Trabzon maçında kaybeden Galatasaray, Alanya'da şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için mutlaka kazanılması gereken bir maça çıktı. Adem Büyük'ün dönüşü ile dün Terim'in en azından elinde bir santrfor vardı. Oyuna iyi başlayan, topa hakim olan Galatasaray'dı ama ön tarafta üretkenlik sıfırdı. Kaleye kadar her şey güzel ama finalde ve çoğalmada ciddi sıkıntılar vardı.

8ŞAMPİYONLAR LİGİ ZORDA
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ZORDA

Galatasaray'ın yediği goller çok basitti. Adem'in boş kaleye kaçırdığı ağlara yollayamadığı top, dönüp G.Saray kalesinde gol oldu. 2. yarı G.Saray tek kale oynadı ama gol yoktu. Belhanda ve Emre Akbaba bir şeyler yapmaya çalışıyor ama son vuruşlarda başarılı olunamayınca Aslan, sonuca gidemedi. Oyun iyi ama skor kötü. İyi oyuna puan vermiyorlar. Rakiplerinin puan kaybettiği hafta Cimbom mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu.

9LEVENT TÜZEMEN: FUTBOL AKLI YETERSİZ
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LEVENT TÜZEMEN: FUTBOL AKLI YETERSİZ

FUTBOLU sadece yetenekli oyuncularla oynamak başarı için yeterli değildir. Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır. Alanya'daki Galatasaray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onunda oyuna aklını koyup kalitesini göstermesi tamamen keyfine bağlı.. Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü. Aynı Adem bir adımdan boş kaleye golü atamadı. Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada "Çenebaz" olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır. Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda maalesef uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz.Alanya 3 atakta iki gol attı.

1040 MİLYON TL GELECEKTİ
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40 MİLYON TL GELECEKTİ

Galatasaraylı oyuncular devre arası Terim'den sert ultimatom almış olacaklar ki ikinci yarıya daha çok koşup mücadele ederek başladılar. Belhanda'nın yönetiminde çok fazla adamla hücuma kalktılar ama Alanyaspor'un klasik kontratakları karşısında sıkıntılı pozisyonlar da yaşadılar.

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Belhanda ve Linnes'in vuruşlarını kaleci Marafona başarıyla önlerken Adem'in kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı. Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi.

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Çünkü Sivasspor kaybetmişti ancak Galatasaray'ın kadro kalitesi, oyuncuların birbirini tamamlamaması ve yetersiz oyun aklı yenilgiyi getirdi

13DENİZ ÇOBAN: BASİT TERCİHLER FARKI ARTIRDI
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DENİZ ÇOBAN: BASİT TERCİHLER FARKI ARTIRDI

Ligimizin tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, dün basit faul tercihleri yaptı. Bu basit tercihleri farkın Alanyaspor lehine daha da artmasına engel oldu. 15’te top Belhanda’nın eliyle buluştu ve penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Kalkavan ise elle oynama öncesi Caulker’ın Marcao’ya faul yaptığı gerekçesiyle, Alanyaspor aleyhine faul düdüğü çaldı.

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Bence pozisyonda faul yoktu. 78’de Marcao-N’Sakala Galatasaray ceza sahasında mücadele halindeyken, Marcao yere düştü ve topu eliyle kornere attı. Kalkavan, N’Sakala’nın faul yaptığına hükmetti. Bence pozisyonda faul yoktu ve Alanyaspor lehine penaltı verilmesi gerekirdi. Alanya’nın 3.golü öncesi Belhanda’ya faul çalınsa daha doğru olurdu.

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