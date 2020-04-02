G.Saray’ın Kadıköy zaferi buhar olabilir!

AMATÖRLER iPTAL EDiLDi Bununla beraber ‘iptal’ de bir opsiyon. Nitekim İngiltere Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde tüm amatör ligleri oynanmamış saydı. Bu kararın benzeri profesyonel ligler için de alınırsa dünyaca ünlü birçok kulüp ve futbolcunun rekorları, başarıları geçersiz sayılacak. İşte olası bir iptale en çok üzülecek olanlar...