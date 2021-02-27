Futbolda Bölgesel Amatör Lig ne zaman başlayacak? Tarih açıklandı..

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.TFF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı hatırlatıldı.Futbol sezon takviminin daraldığına değinilen açıklamada, "Gelinen süreçte TFF, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi. Kovid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak." denildi.