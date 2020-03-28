Futbolculardan yardım zinciri! Herkes katıldı...

Süper Lig'de forma giyen futbolcular, Corona virüsü sebebiyle hayatları etkilenen yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapmak için sosyal medya hesaplarından seferber oldu.
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Süper Lig'de forma giyen futbolcular, Corona virüsü sebebiyle hayatları etkilenen yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapmak için sosyal medya hesaplarından seferber oldu.
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ALTAY BAYINDIR BAŞLATTI! 1000 AİLE
Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı."Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum."
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UMUT NAYİR PASI ALDI
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İLHAN PARLAK BOŞ GEÇMEDİ
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FURKAN SOYALP DAVETE UYDU
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OKAN KOÇUK DA ZİNCİRE KATILDI
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TAYLAN ANTALYALI: "TABİİ Kİ VARIM KARDEŞİM"
1000 Erzak yardımı için Galatasaray'ın kalecilerinden Okan Kocuk'tan pası alan Taylan Antalyalı, genç ismin paylaşımının altına "Tabii ki varım kardeşim" yorumunu bırakarak destek sözü verdi.
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MERİH DEMİRAL SİYASİLERİ DAVET ETMİŞTİ
Milli futbolcumuz Merih Demiral da siyasilere yardım için çağrıda bulunmuştu.