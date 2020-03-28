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Futbol
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 11:40, /

Futbolculardan yardım zinciri! Herkes katıldı...

Süper Lig'de forma giyen futbolcular, Corona virüsü sebebiyle hayatları etkilenen yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapmak için sosyal medya hesaplarından seferber oldu.

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Süper Lig'de forma giyen futbolcular, Corona virüsü sebebiyle hayatları etkilenen yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapmak için sosyal medya hesaplarından seferber oldu.

2ALTAY BAYINDIR BAŞLATTI 1000 AİLE

ALTAY BAYINDIR BAŞLATTI! 1000 AİLE

Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı."Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum."

3UMUT NAYİR PASI ALDI

UMUT NAYİR PASI ALDI

4İLHAN PARLAK BOŞ GEÇMEDİ

İLHAN PARLAK BOŞ GEÇMEDİ

5FURKAN SOYALP DAVETE UYDU

FURKAN SOYALP DAVETE UYDU

6OKAN KOÇUK DA ZİNCİRE KATILDI

OKAN KOÇUK DA ZİNCİRE KATILDI

7TAYLAN ANTALYALI: TABİİ Kİ VARIM KARDEŞİM

TAYLAN ANTALYALI: "TABİİ Kİ VARIM KARDEŞİM"

1000 Erzak yardımı için Galatasaray'ın kalecilerinden Okan Kocuk'tan pası alan Taylan Antalyalı, genç ismin paylaşımının altına "Tabii ki varım kardeşim" yorumunu bırakarak destek sözü verdi.

8MERİH DEMİRAL SİYASİLERİ DAVET ETMİŞTİ

MERİH DEMİRAL SİYASİLERİ DAVET ETMİŞTİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral da siyasilere yardım için çağrıda bulunmuştu.

9MERİH DEMİRALIN ÇAĞRISI YANITSIZ KALMADI

MERİH DEMİRAL'IN ÇAĞRISI YANITSIZ KALMADI

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