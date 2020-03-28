Futbolculardan yardım zinciri! Herkes katıldı...

ALTAY BAYINDIR BAŞLATTI! 1000 AİLE Fenerbahçeli Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını bu sözlerle açıkladı ve pası Umut Nayir ve İlhan Parlak'a attı."Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum."