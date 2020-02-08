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Futbol
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 15:00, /

Futbola kar engeli! Maçlar ertelendi...

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle futbol müsabakaları iptal ediliyor.

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Trabzon’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı futbolu olumsuz etkiledi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanması gereken maç kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

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Bugün saat 13.00’da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edildi.

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Karşılaşma resmen iptal edilmeden önce görevliler zemini temizlemeye çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

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İptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Öte yandan Giresunspor - İstanbulspor maçı 34.dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

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Mücadelenin ertelenmesine karar verildiğinde İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü sürüyordu.

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Her iki müsabakanın ne zaman oynanacağına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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