Son Dakika | Galatasaray projeyi açıklamıştı! İlk kez Almanya'da yapıldı...
Geçen hafta futbola geri dönen Almanya'da bir kulüp, Galatasaray'ın açıkladığı projeyi hayata geçirdi!
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Almanya Bundesliga geçen hafta Corona virüsü arasından dönmüş ve ligde heyecan yeniden başlamıştı.
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Yeniden başlayan Bundesliga'da maçlar ise seyircisiz oynanıyor.
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Ligde oynanan bütün maçlarda sıkı kurallar uygulanıyor ve uygulamayanlara ceza veriliyor. Almanya'da geri dönüşün ikinci haftası da başladı.
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Bundesliga'da bu hafta Bayer Leverkusen'ı konuk eden Borussia Mönchengladbach ise dikkat çeken bir uygulama başlattı.
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Ev sahibi ekip, günler öncesinden duyurduğu gibi tribünlere taraftarlarının fotoğraflarının basılı olduğu 13 bin karton yerleştirdi.
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Seyircisiz oynanan maçta en azından görsel olarak dolu tribün atmosferi yaratmak isteyen Mönchengladbach yönetimi, 20 bine yakın talep aldıklarını ancak bu maça yaklaşık 13 bin karton yetiştirebildiklerini açıkladı.
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Her karton için 19 Euro ödeyen taraftarlar, fotoğraflarını internet üzerinden yükleyerek stadyumda kartonlarının yer almasını sağlıyor.
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Uygulama online olunca kartonlarda yaratıcı görseller de bulmak mümkün.
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Öte yandan Borussia Mönchengladbach da tribünlere efsane futbolcularından oluşan kartonları koydu.
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GALATASARAY KAMPANYA BAŞLATTI
12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de evinde 3 maç oynayacak olan Galatasaray da bu şekilde bir kampanya başlatmış durumda.
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Evinde Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray; kombine sahiplerine 123, diğer taraftarlara ise 149 TL'den karton satışı yapıyor.
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Galatasaray tarafından Covid-19 salgını sonrasında normalleşme süreci kapsamında seyircisiz maçlar için hayata geçirilen projeye Galatasaraylı taraftarların yoğun katılımı bekleniyor.