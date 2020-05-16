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Futbol
Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 08:26,

Futbol liglerini oynatmanın bir tek yolu var

Güntekin Onay yazdı...

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1
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Tüm dünyada tartışılan ve hâlâ birçok belirsizliği barındırmaya devam eden konu; futbol maçlarının oynanıp oynanmayacağı...

2
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Takımlarda yapılan testler sonucunda sporcularda veya idari kadroda pozitif risk vakaları devam ettikçe liglerin oynatılması ne yazık ki söz konusu değil.

3
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Peki nasıl bir çözüm getirilecek? Tek bir çıkış yolu gözüküyor ve açıkçası bunun dışında başka bir çözüm yolu göremiyorum. TFF ve Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir protokol ile yol haritası çizilmeli ve burada temel kaide ‘izolasyon’ olmalı.

4
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TFF ve Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir protokol ile yol haritası çizilmeli ve burada temel kaide ‘izolasyon’ olmalı.

5KATI BİR KARANTİNA
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KATI BİR KARANTİNA

Futbolcu, teknik adam, antrenör, masör, doktor, malzemeci, aşçı vb. kulüp bünyesinde çalışan kim varsa hepsine test uyguladıktan sonra katı bir karantina uygulamasıyla, virüs vakası görülmeyen 35-40 kişilik bir kafile dış dünyaya kapılarını tamamen kapatıp izole bir şekilde 1 ay tesislerde kampa alınmalı.

6ZOR OLACAK ANCAK...
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ZOR OLACAK ANCAK...

Aynı Dünya Kupası öncesinde ulusal takımların kampa alınması gibi. Kesinlikle virüsün bulaşmasını engellemek için dış dünyayla olan temas kesilmeli.

7
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Bu durumda tüm kafile negatif olduğu için virüsün bulaşması söz konusu olmayacaktır.

8
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Yakın deplasmanlara otobüs, daha uzak deplasmanlara ise özel uçak ile seyahat söz konusu olmalıdır.

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Maçları yönetecek hakemler de TFF’nin Riva’daki tesislerinde kampa alınıp dış dünyadan izole bir şekilde bu süreci geçirmeli.

10
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1 aylık sürede eşlerinden, ailelerinden, yakınlarından uzakta olmak psikolojik olarak zorluk getirebilir ancak başka bir çözüm yolu kesinlikle görünmüyor.

11BEŞİKTAŞ İÇİN KONSORSİYUM KURULMALI
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BEŞİKTAŞ İÇİN KONSORSİYUM KURULMALI

Beşiktaş Kulübü ekonomik olarak darboğazda. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulundaki arkadaşları kaynak arayışına devam ediyor. Pandemi sürecinde hemen hemen tüm sektörleri vuran finansal kriz de buna ekleyince işleri hiç de kolay değil.

12SEBANIN YAPTIĞI GİBİ
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SEBA'NIN YAPTIĞI GİBİ

Tek çıkış yolları var; sponsorluklar ve yönetim dışından Beşiktaşlı iş adamlarının desteği. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmişte Süleyman Seba’nın yaptığı gibi Beşiktaşlı önde gelen iş adamlarının kapısını çalmak zorunda.

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Ülkede, serveti milyar doları aşan iş insanlarının yarısından fazlası Beşiktaş taraftarı. Başta Rahmi Koç, Turgay Ciner, Tuncay Özilhan, Hacı Sabancı, Cemil Kazancı, Ethem Sancak, Hüsnü Özyeğin ve Tevfik Yamantürk gibi iş insanları iyi birer Beşiktaş taraftarı.

14KULÜP AYAĞA KALKAR
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KULÜP AYAĞA KALKAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi güçlü bir iletişim ile siyah beyazlı renklere gönül vermiş iş insanlarının desteğini almalı.

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Aksi takdirde siyah beyazlı kulübün bu ekonomik buhrandan çıkması pek de mümkün görünmüyor. Böyle bir konsorsiyum hayata geçirilebilirse, Beşiktaş Kulübü ayağa kalkabilir.

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