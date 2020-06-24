Futbol Konseyi: "Galatasaray maçında Cüneyt Çakır olmasa..."

CÜNEYT ÇAKIR OLMASA... O pozisyonda Jimmy Durmaz’ın tek amacı var. “Rakip müdahale etsin, ben de faul kazanayım ve vakit geçireyim.” Rakibinin hamlesine en küçük bir reaksiyon bile göstermeden kendini bırakıyor. Niyeti zaten oynamak değil. İşte tam da bu noktada Ulusoy hakem eğitimlerinde ders olabilecek bir yorumla “Devam” diyor. Niye devam? Burası önemli, artık futbolda kurallar değişmiyor. Kurallara yeni yorumlar geliyor. Futbolu hızlandırmak, seyir zevkini artırmak için hakem yorumu kuralları belirliyor artık. Ulusoy da çağdaş bir yorumla kararını oyundan, hızlı oyundan yana kullanıyor ve devam diyor. Sonra VAR hakemi Cüneyt Çakır’ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izliyor. Ve tek hatasını burada yapıyor. Çakır gibi bir hakem, “O pozisyonu yeniden izle” diyor, Alper Ulusoy’un kafası karışıyor. Hakemlere yakın çok isimle konuştum. “Eğer VAR’da Çakır yerine başka bir hakem olsaydı o kararını değiştirmezdi Ulusoy” dediler. “Çakır’ın kariyeri karşısında kafası karıştı.” Buna ben de inanıyorum.