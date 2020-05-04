Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler

Ruud Gullit - Chelsea Futbolunun yanı sıra uzun saçlarıyla da futbolseverlerin hafızalarına kazınan Hollandalı Ruud Gullit, bir dönem performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer aldı.Milan'ın 90'lı yıllar başındaki efsane kadrosunda bulunan Gullit, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 2, ligde 3 kez mutlu sona ulaştıktan sonra Sampdoria ve ardından Chelsea'ye imza attı.Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası zaferi de elde eden Gullit, 1995'te bedelsiz gittiği ve Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasına girdiği Chelsea'de daha sonra teknik direktörlük yaptı.