Futbol ailesinin üvey evlatları; hakemler

Olmadı mı? Yaşanmadı mı, bunlar? Oldu ve yaşadık. Bütün bunları sadece bugünkü MHK için söylemiyoruz elbette. Ama dönemin MHK’sı ile ters düşen birçok hakemin bu talimatla hem o gün düdükleri elinden alındı hem de geleceklerine ipotek kondu.