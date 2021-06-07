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GeriSpor Futbol ailesi tatilin keyfini çıkarıyor! Sergen Yalçın ve sevgilisi, Mesut Özil, Mostafa Mohamed ile Caner Erkin...
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Spor Arena
Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 08:44 | 

Futbol ailesi tatilin keyfini çıkarıyor! Sergen Yalçın ve sevgilisi, Mesut Özil, Mostafa Mohamed ile Caner Erkin...

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun sona ermesinin ardından futbolcular ve teknik adamlar senenin yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

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1

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte poz veriyor.

2

Celta Vigo'nun genç yıldızı Emre Mor'un tercihi tatilde de İspanya.

3

Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ve ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

4

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak'ın tatil için seçimi Antalya.

5

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed havuz başında.

6

Deneyimli futbolcu Özer Hurmacı, minik çocuğuyla birlikte.

7

Bir süredir ilişki yaşayan Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, Alaçatı’daki bir mekanda yemekteydi.

8

Mekanda Yalçın’ın arkadaşlarıyla buluşan çift, çıkışta görüntülendi. Aracına binerken muhabirlere selam veren Yalçın, ilişkisi hakkında konuşmadı.

9

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bright Osayi-Samuel, tatilde de meşgul.

10

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, tatilde de çalışmalarını ihmal etmiyor.

11

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, ailesiyle birlikte.

12

Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Semih Şentürk ve ailesi.

13

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Alanyasporlu futbolcu Steven Caulker, oğluyla birlikte.

14

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi son bulan Cenk Tosun.

15

Yeni Malatyasporlu futbolcu Olcay Şahan eşiyle birlikte.

16

Kayserisporlu oyuncu Emre Demir'in jet ski keyfi.

17

Sarı kırmızılılara transferi an meselesi olan Aytaç Kara'nın tatil pozu.

18

Futbol kariyerini 2018'de sonlandıran Gökdeniz Karadeniz ve ailesinin keyfi yerinde.

19

Sene boyunca oldukça yorulan futbol ailesi, stres atmak ve gelecek sezona daha zinde girmek için tatile çıktı. İşte tatil görüntülerinden öne çıkanlar:

Süper Lig'de ipi önde göğüsleyerek Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile birlikte Alaçatı'da tatilin keyfini çıkarıyor.

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