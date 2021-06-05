Futbol ailesi tatilin keyfini çıkarıyor! Sergen Yalçın ve sevgilisi, Mesut Özil, Mostafa Mohamed...

Sene boyunca oldukça yorulan futbol ailesi, stres atmak ve gelecek sezona daha zinde girmek için tatile çıktı. İşte tatil görüntülerinden öne çıkanlar:



Süper Lig'de ipi önde göğüsleyerek Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile birlikte Alaçatı'da tatilin keyfini çıkarıyor.