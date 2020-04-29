Fransa'nın tarihi kararı sonrası açıkladı! Nasser Al Khelaifi...
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının sona erdirildiğini açıklamış bu karar spor dünyasından çok konuşulmuştu.
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Birçok spor otoritesin Fransa'nın kararının diğer önemli ligler için de referans olabileceğini ifade ederken Nasser Al Khelaifi de topa girdi. İşte detaylar...
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FRANSA RADİKAL KARARI DUYURDU
Ülkede Eylül ayından önce büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıklayan Edouard Philippe ayrıca futbolda tüm liglerde 2019 - 2020 sezonun oynanmayacağını da duyurdu.
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Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadelerini kullandı.
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PSG PATRONU KONUŞTU, BİR DE SİNYAL VERDİ
Daha önce Belçika ve Hollanda'da da 2019 2020 sezonları iptal edilirken Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al Khelaifi, Fransız hükümetinin ligleri iptal kararı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Nasser Al Khelaifi, "Fransa hükümetinin kararına saygılıyız. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.
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YURT DIŞINDA OYNAYABİLİRİZ
Khelaifi ayrıca "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE İHTİMALİ KONUŞULDU
Bilindiği gibi sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açmıştı.
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ANTALYA'DA GÜNDE 20 MAÇ OYNANABİLİYOR
Hatta Antalya'nın nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle Türkiye planı da kamuoyunda konuşuldu.
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BİR ŞEHİR VEYA BÖLGE BELİRLENECEK
Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek.
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Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor.
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SIRALAMA İÇİN 3 SENARYO
İlk senaryoya göre lig sıralamasını puan ortalaması belirleyecek İkinci senaryoda ilk 27 maç puan tablosu baz alınacak. İlk dört sırada aynı ama Avrupa Ligi’ne gidecek iki takım farklı.
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Son senaryoda ise takımların ligin ilk yarısında aldığı puanlar işin içine girecek.
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YENİ SEZON AĞUSTOS'TA
Fransa'da sezonun mevcut haliyle sona erdirilmesinin ardından 2020-21 sezonunun Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, şampiyonu, küme düşenleri ve lige yükselenleri Mayıs ayı içerisinde belirleyecekleri öne sürüldü.