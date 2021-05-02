Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'e Türk damgası! Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı takımın yarısından fazlası...

LILLE'İN GOL YÜKÜNÜ TÜRK YILDIZLARI ÇEKİYOR Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'de dikkat çeken bir diğer konu ise gol ve gole katkı istatistiklerinde ortaya çıktı. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Lille bu sezon 35 haftada 59 gol attı.